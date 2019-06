Voici la première voiture solaire à grande autonomie au monde

En vidéo : un tracteur modifié atteint 165 km/h

Quand on parle de tracteurs au Guide de l’auto , il est habituellement question du véhicule qui tire une remorque ou une roulette et non d’un véritable tracteur. Aujourd’hui, toutefois, nous allons faire une exception… encore! Vous avez été nombreux à aimer notre article sur le Honda Mean Mower V2 …