Toyota produira un VUS électrique à 3 rangées aux États-Unis d’ici 2026

Toyota donne un aperçu de son avenir avec ce concept électrique

En plus d’y dévoiler la nouvelle Prius 2023 , Toyota profite de son passage au Salon de l’auto de Los Angeles pour dévoiler le concept bZ Compact SUV. L’acronyme bZ, qui signifie Beyond Zero , servira à identifier toute la gamme de véhicules électriques de Toyota dans les années à …