Toyota bZ3 : la berline électrique chinoise viendra-t-elle au Canada?

Toyota a mis beaucoup de temps à se lancer dans l’arène des véhicules électriques à batterie, mais son multisegment bZ4X est enfin prêt à prendre les routes canadiennes d’assaut. C’est le premier d’une série de modèles représentant la nouvelle bannière bZ (Beyond Zero), mais quel sera le prochain?

La berline bZ3 est une possibilité. Cette voiture sera d’abord lancée sur le marché chinois plus tard dans l’année et une fuite nous révèle à quoi elle va ressembler.

Le design s’inspire directement du concept bZ SDN que Toyota nous a montré en décembre dernier. Certains y verront aussi des similitudes avec la nouvelle Crown 2023 qui viendra en quelque sorte remplacer la défunte Avalon en Amérique du Nord.

Photo: Ministère de l'industrie et des TI de Chine

La bZ3 est bien sûr construite sur la plateforme e-TNGA de Toyota. Selon les informations disponibles, elle compte un seul moteur qui entraîne les roues avant, libérant une puissance de 183 chevaux. Toutefois, il est également question d’une version à propulsion forte de 244 chevaux. L’absence d’un « X » dans le nom confirme qu’il n’y a pas de rouage intégral.

Il n’y a pour l’instant aucune image de l’habitacle, mais on devine que le décor aura plusieurs points en commun avec le bZ4X, ainsi que des éléments spécifiques au marché chinois.

Photo: Ministère de l'industrie et des TI de Chine

Manifestement, la bZ3 ferait beaucoup d’adeptes au Québec en tant qu’alternative 100% électrique à la très populaire Corolla – et assez abordable, en prime. Or, avant elle, il est plus probable que Toyota amène sur notre continent une voiture plus spacieuse, possiblement appelée bZ5, surtout pour plaire à nos voisins du sud.

Le constructeur, comme à l’habitude, se garde de faire des commentaires sur ses produits futurs.

Pour revenir au bZ4X, chargé d’affronter le nombre rapidement grandissant de VUS électriques sur le marché, Toyota a beaucoup fait jaser en mentionnant que la recharge sur les bornes rapides pourrait ne pas être possible lorsque le mercure chute sous les -20 degrés Celsius. Sachant que les épisodes de froid glacial sont communs au Québec, ça n'a rien de très rassurant. On aura l'occasion de le tester nous-mêmes l'hiver prochain. À suivre!

