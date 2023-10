Les véhicules Toyota et Lexus pourront aussi se brancher aux bornes de Tesla

L’effet domino se poursuit de plus belle. Toyota et sa marque de luxe Lexus s’ajoutent à leur tour à la longue liste des compagnies automobiles qui ont signé une entente avec Tesla afin d’avoir accès à plus de 12 000 de ses Superchargeurs en Amérique du Nord.

La façon de faire est la même également. Les clients qui possèdent un véhicule Toyota ou Lexus équipé d’un connecteur CCS (Combined Charging System) se verront offrir en 2025 un adaptateur afin de pouvoir le brancher aux bornes rapides de Tesla.

Le constructeur japonais fait valoir que ses clients auront accès en tout à plus de 84 000 bornes de recharge à la grandeur de l’Amérique du Nord, y compris bien sûr les bornes de niveau 2 en plus des bornes rapides à courant continu.

Photo: Tesla

À partir de 2025 aussi, certains des futurs véhicules électriques des deux marques intégreront le connecteur NACS (North American Charging Standard) de Tesla, éliminant ainsi le besoin d’un adaptateur. Ça inclut le VUS électrique à trois rangées que prépare Toyota comme rival du Kia EV9 et qui sera assemblé au Kentucky.

On suppose que Toyota travaille sur un système électrique de plus grande capacité afin de pouvoir profiter réellement des vitesses de recharge très rapides des Superchargeurs de Tesla, car les Toyota bZ4X et Lexus RZ actuellement sur le marché ne peuvent extraire plus de 150 kW (modèles à traction) ou 100 kW (modèles à rouage intégral) dans le meilleur des cas. Et en réalité, c’est beaucoup moins que cela, comme nos divers tests le confirment. Un gros désavantage par rapport à la concurrence.

Qui sera le prochain à s’entendre avec Tesla? Rappelons que Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan, Infiniti, Honda, Acura, Hyundai, Genesis, Kia, BMW, MINI et Rolls-Royce ont tous fait des annonces similaires dans les derniers mois.

Top 10 : les véhicules électriques les moins chers en 2023