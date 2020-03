Volkswagen convertit un vieux Samba Bus en véhicule électrique et le résultat est impressionnant

Cette Volkswagen Rabbit à vendre n’a pas pris une ride en 40 ans

Les Volkswagen Rabbit des années ’80 qui circulent toujours sur nos routes se font de plus en plus rares. Or, c’est le cas de celle-ci qui est actuellement en vente sur Kijiji . Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une GTI , certains pourraient être tentés de lever le nez …