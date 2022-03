Hyundai : 17 nouveaux véhicules électriques d’ici 2030

Malgré les ralentissements toujours causés par la pandémie de COVID-19 et surtout les problèmes d’approvisionnement de pièces à l’échelle mondiale, Hyundai veut accélérer sa stratégie de mise en marché de véhicules électriques.

Dans une présentation aux investisseurs qui s’est tenue aujourd’hui, le constructeur coréen a dit prévoir d’investir l’équivalent de 20 milliards $ canadiens dans les véhicules électriques d’ici 2030 afin de lancer 17 nouveaux modèles.

Parmi ceux-ci, il faut en compter 11 pour la marque Hyundai et six pour la division de luxe Genesis.

Photo: Gabriel Gélinas

Pour la première, il y aura six utilitaires, trois berlines, un véhicule commercial léger et un autre type de modèle non précisé. L’IONIQ 6, une voiture inspirée du concept Prophecy de 2020, partira le bal et sera suivie du multisegment IONIQ 7, tel que prévu initialement.

Du côté de Genesis, ce sont deux voitures et quatre utilitaires, dont le GV70 électrique attendu cette année. La marque ne lancera que des véhicules à batterie à partir de 2025 et deviendra 100% électrique en 2030.

Certains des futurs modèles reposeront sur une nouvelle architecture modulaire intégrée (IMA), qui sera une évolution de la plateforme e-GMP déjà employée par les Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 et Genesis GV60.

Photo: Genesis

L’investissement de Hyundai servira aussi à construire de nouvelles usines (comme celle planifiée aux États-Unis), à solidifier ses approvisionnements de batteries et à favoriser l’implantation de bornes de recharge.

D’ici la fin de la décennie, le groupe formé de Hyundai, Kia et Genesis entend ravir au moins 7% du marché mondial des véhicules électriques en vendant annuellement 1,87 million d’unités – trois fois plus que son objectif pour 2025.

