Kia EV9 2024 : les prix canadiens enfin dévoilés

Le tout nouveau Kia EV9 2024 commencera à arriver chez les concessionnaires en décembre et la compagnie nous donne enfin aujourd’hui les prix et les spécifications finales de ce VUS électrique à trois rangées.

Plus spacieux qu’un Telluride et plus dispendieux qu’un EV6, l’EV9 se décline en trois versions principales, à commencer par Light et Wind, disponibles uniquement avec roues motrices arrière pour un prix de détail suggéré de 59 995 $ et 62 995 $, respectivement (frais de transport et de préparation non inclus). Vient ensuite la version Land avec rouage intégral à partir de 64 995 $.

Les trois se qualifient pour le rabais fédéral de 5 000 $ ainsi que la subvention provinciale de 7 000 $, pour un total de 12 000 $ (taxes incluses).

Photo: KIA

Ce n’est pas tout : en choisissant un EV9 Land, les clients pourront greffer l’ensemble Premium (74 995 $) ou encore l’ensemble GT-Line (78 995 $). On parle surtout d’ajouts esthétiques. Par exemple, le modèle Land GT-Line possède des jantes en alliage léger de 21 pouces, des longerons de toit surélevés, une moulure latérale foncée, des rétroviseurs latéraux noirs lustrés de même que des pare-chocs avant et arrière exclusifs.

« Nous sommes la première marque grand public à présenter un VUS à trois rangées entièrement électrique, a déclaré Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. De ce fait, nous voulions être innovants et remarquables, mais aussi accessibles. Les prix concurrentiels et le grand choix d’options permettront aux Canadiens de choisir le véhicule qui correspondra le mieux à leur mode de vie. »

Photo: KIA

Au Canada, le Kia EV9 propose un choix de deux batteries. Voici à quoi ressemblent donc les configurations :

EV9 Light (un moteur, 215 ch, 258 lb-pi), batterie de 76,1 kWh, autonomie de 370 km.

EV9 Wind (un moteur, 201 ch, 258 lb-pi), batterie de 99,8 kWh, autonomie de 489 km.

EV9 Land (deux moteurs, 379 ch, 516 lb-pi), batterie de 99,8 kWh, autonomie de 451 km (GT-Line : 435 km)

En passant, le véhicule est conçu pour se recharger de 10 à 80 % en moins de 25 minutes à l’aide des bornes de recharge à courant continu. Sa capacité maximale est de 230 kW.

