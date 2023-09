Kia EV9 2024 : nous l'avons conduit pour la première fois

Le Guide de l’auto a conduit le VUS électrique KIA EV9 sur les pistes d’essais du Hyundai Proving Grounds dans le désert de Mojave en Californie, non loin de la mythique Edwards Air Force Base. Bien que cet essai se soit déroulé sur un circuit fermé, et non sur les routes publiques, nous en avons appris beaucoup au sujet de ce véhicule électrique à trois rangées de sièges dont les premiers exemplaires devraient arriver sur notre marché vers la fin du quatrième trimestre de 2023 en tant que modèles 2024.

Pour l’instant, la direction canadienne de la marque n’est pas en mesure de préciser l’échelle de prix du Kia EV9, laquelle ne sera révélée qu’en octobre 2023, ou encore l’allocation réservée au marché canadien. On sait par contre que 500 unités ont déjà été réservées par la clientèle lors d’une opération de réservations en ligne, opération qui fut d’ailleurs limitée à 500 exemplaires.

Une batterie, quatre versions

Sur certains marchés, l’acheteur d’un EV9 aura le choix entre une batterie de 76,1 kWh ou de 99,8 kWh, mais au Canada seule la batterie de grande capacité est au programme, où l’acheteur aura le choix entre quatre versions du EV9. Celle d’entrée de gamme appelée Wind est animée par un seul moteur électrique de 201 chevaux et 258 lb-pi. Son autonomie est estimée à 480 kilomètres selon le constructeur, ce qui en fait la version ayant la plus grande autonomie.

Kia s’attend à ce que la déclinaison Land à deux moteurs soit la plus populaire de la gamme avec sa motorisation de 379 chevaux, son couple de 443 lb-pi et son autonomie de 442 kilomètres. Une mouture Land Premium comportant une dotation plus relevée est aussi au programme, tout comme la GT Line à deux moteurs dont le couple est porté à 516 lb-pi et l’autonomie est réduite à 434 kilomètres.

Photo: KIA

Précisons que les versions Wind et Land proposent sept places, alors que les Land Premium et GT-Line en ont six. Comme l’EV9 est muni d’un système électrique de 800 volts, la recharge de 10 à 80% se fait en 25 minutes lorsque le véhicule est branché à une borne de recharge rapide. L’EV9 possède également un dispositif V2L permettant d’alimenter des accessoires ou même une résidence en courant en cas de panne de secteur.

Un grand terrain de jeu

Le Hyundai Proving Grounds est un immense complexe de 4 500 acres comportant 120 kilomètres de routes asphaltées ainsi que des sentiers permettant d’évaluer le comportement des véhicules sur plusieurs types de surfaces. Pour ce premier contact, nous avons pris le volant de prototypes de préproduction afin de boucler plusieurs tours du circuit routier et de la piste ovale à haute vitesse, en plus d’évaluer l’EV9 sur une piste d’essai comportant des zones d’accélération et de freinage ainsi qu’un slalom, pour ensuite circuler sur des sentiers sablonneux.

Photo: Gabriel Gelinas

Sur le circuit routier sinueux, l’EV9 a fait preuve d’un aplomb remarquable avec une accélération latérale de 0,84 G, ce qui le place devant le VUS Mercedes-Benz EQS. Plusieurs modes de conduite sont au programme, et l’EV9 adopte un comportement routier plus affûté en réduisant le roulis en mode Sport.

Sur la piste ovale à une vitesse de 180 km/h, nous avons noté le silence de roulement, l’EV9 étant doté d’un vitrage insonore et d’un excellent coefficient aérodynamique de 0,28 malgré sa grande surface frontale. Sur les deux circuits, nous avons mis à l’essai le système avancé Highway Driving Pilot, lequel intègre 15 capteurs – dont deux de type lidar. Le maintien au centre de la voie s’est avéré particulièrement efficace en maintenant une trajectoire rectiligne et en suivant le centre de la voie en virage, même à des vitesses largement supérieures aux limites permises sur routes balisées.

L’essai sur l’aire d’accélération, de slalom et de freinage nous a permis de pousser l’EV9 plus à fond. L’accélération initiale de l’EV9 GT-Line à deux moteurs est véloce sans toutefois être stupéfiante avec un chrono de 5,3 secondes pour le 0 à 100 km/h. De son côté, la version à un seul moteur mettra plus de 9 secondes. Dans le slalom rapide, les mouvements de caisse sont bien maîtrisés malgré une masse élevée, et le freinage est à la hauteur avec une distance d’arrêt plus courte que celle du Mercedes-Benz EQS VUS.

Photo: KIA

L’EV9 n’a pas été conçu afin d’être un champion du franchissement, cependant sa garde au sol de 7,8 pouces lui permet d’évoluer avec confiance en conduite hors route où l’efficacité du rouage intégral à commande électronique, ainsi que l’usage du mode Snow, nous a permis de rouler sans inquiétude sur des sentiers de sable. L’EV9 est aussi équipé d’un système automatique de contrôle de la vitesse en descente, lequel s’est avéré très efficace. Précisons également que la capacité de remorquage est de 5 000 livres sur les versions à deux moteurs.

Les dimensions de l’EV9 sont comparables à celles du VUS Kia Telluride à motorisation thermique, mais son empattement est plus long de 20 centimètres, ce qui rend son habitacle plus spacieux. L’EV9 inaugure aussi le nouveau langage de design du fabricant avec des lignes très anguleuses ainsi qu’un épaulement et des passages de roue très prononcés. Précisons que la version GT-Line adopte des boucliers spécifiques. L’EV9 roule sur des jantes de 19, 20 ou 21 pouces selon les moutures et plusieurs couleurs de carrosserie sont au programme. Toutefois les teintes au fini mat ne seront pas disponibles pour les EV9 2024 vendus au Canada.

Photo: KIA

Un VUS très spacieux

Le dégagement accordé aux passagers de la deuxième rangée est excellent, et même les places de la troisième rangée sont confortables. Deux écrans tactiles de 12,3 pouces sont disposés sur la planche de bord, des touches rétroéclairées donnent un accès rapide aux diverses fonctionnalités et une chaîne audio Meridian de 708 watts à 14 haut-parleurs figure au catalogue des options. Des prises USB-C sont présentes à chaque place, et le volume de chargement passe de 566 litres avec tous les sièges en place à plus de 2 300 litres avec les dossiers abaissés. L’EV9 est aussi équipé d’un coffre avant dont le volume est réduit sur les versions à deux moteurs.

Photo: KIA

Aux États-Unis, les premiers clients ayant fait une réservation se verront offrir sans frais une borne de recharge, un crédit pour la recharge sur des bornes publiques, et trois ans d’entretien. La direction canadienne de la marque n’était pas en mesure de préciser si cette offre sera faite aux premiers acheteurs chez nous, mais dit vouloir s’en inspirer.

L’offre de véhicules électriques de Kia augmentera rapidement au cours des prochaines années. L’EV5 de taille moyenne, construit et lancé récemment en Chine, s’ajoutera à la gamme nord-américaine de la marque qui comptera sept véhicules électriques d’ici à 2027. Pour composer avec la demande anticipée pour l’EV9, Kia compte le fabriquer à son usine américaine de West Point en Georgie. En revanche, les premiers modèles destinés au marché canadien proviendront de la Corée du Sud. On peut espérer que la capacité de production du EV9 en Amérique du Nord permettra éventuellement d’augmenter l’allocation pour le marché canadien, mais ça reste à voir…

