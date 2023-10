Quelles sont ces nouveautés électriques que Kia dévoilera bientôt?

Kia tiendra un événement spécial consacré à ses nouveautés électriques le 12 octobre en Corée du Sud. Le constructeur veut d’ailleurs en faire une tradition annuelle.

Aujourd’hui, une sombre image montrant cinq véhicules sert à nous tenir en haleine. Ceux de gauche et de droite sont respectivement les Kia EV6 et EV9 que l’on connaît déjà, le second devant arriver sur le marché canadien d’ici la fin de l’année. Si vous n’avez pas encore regardé la vidéo ou lu le récit de notre premier contact, ne perdez plus de temps et cliquez sur les deux liens ci-dessous.

Le modèle en plein centre est l’EV5 qui a fait ses débuts mondiaux en Chine cet été. Kia profitera de l’événement pour nous le présenter plus en détail. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous partager les images et les informations, même si elles ne concerneront pas spécifiquement le marché nord-américain.

Photo: Kia

Les deux autres véhicules sont annoncés comme des concepts, donc pas encore prêts pour la production, mais visiblement très proches. L’un d’eux (le quatrième sur l’image en entête) pourrait être le futur EV3, un multisegment urbain de taille sous-compacte que certains anticipent comme un éventuel remplaçant de la Soul. Rappelons que la Soul EV n’est pas de retour pour l’année-modèle 2024, laissant la place dans ce créneau au Kia Niro EV.

Le second concept adopte des formes plus arrondies et s’apparente davantage à une voiture, tout en conservant un hayon. Comme tous les autres véhicules électriques de Kia, il arbore une signature de phares qui lui est propre et une interprétation différente de la philosophie de design des « Opposés réunis ».

Revenez-nous dans une semaine pour en savoir plus!

