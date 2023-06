Stellantis se lance dans les solutions de recharge pour véhicules électriques

Le géant Stellantis, qui regroupe 14 marques automobiles à l’échelle mondiale dont Jeep, Dodge, Chrysler, Ram et Alfa Romeo, a annoncé mardi le lancement de solutions de recharge et de gestion pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, à commencer par l’Amérique du Nord et l’Europe.

Regroupées sous la bannière Free2move Charge, pour laquelle le constructeur a mis sur pied une division à part entière, elles comprennent trois volets : la recharge à la maison (privée), la recharge sur la route (publique) et les services pour entreprises.

Par l’entremise des concessionnaires, les clients feront affaire avec des experts Free2move pour détailler leurs besoins et obtenir les solutions les plus adaptées.

Au niveau de la recharge domestique, Stellantis offrira diverses options comme des bornes à courant alternatif de 240 volts, des câbles de recharge et même des solutions pour transférer l’électricité du véhicule à la maison ou au réseau. À cela s’ajoutent du soutien pour l’installation, du financement et des garanties sur mesure. N’oublions pas non plus que le constructeur travaille sur des bornes à induction (sans fil), comme celles présentées lors du dévoilement du futur Ram 1500 REV 2025.

Photo: Stellantis

Pour ce qui est de la recharge sur la route, Stellantis s’associe avec des partenaires pour donner l’accès au plus grand nombre de bornes de recharge publiques possible ainsi que faciliter le paiement et le soutien technique.

À propos, est-ce que les véhicules électriques du groupe intégreront le connecteur NACS comme ceux de Ford, de GM et de Rivian pour se brancher aux Superchargers de Tesla sans adaptateur? Les représentants de Stellantis nous disent qu’ils étudient toujours la question pour le moment, mais qu’une annonce pourrait suivre bientôt.

Enfin, grâce aux applications mobiles des différentes marques et de sa plateforme informatique dernier cri STLA SmartCockpit devant arriver en 2024, Stellantis permettra aux utilisateurs d’établir leur itinéraire de façon rapide et intelligente d’après leurs besoins de transport et de recharge.

Pour en savoir plus, il sera possible de visiter le site free2movecharge.ca dans les semaines à venir.

