Fiat dévoile un petit VUS électrique aux allures de Garfield

Fiat est aussi synonyme de l’Italie que la lasagne, qui est le plat préféré du plus célèbre, du plus gourmand et du plus paresseux des chats que l’on connaît : Garfield. Coïncidence ou pas, son tout nouveau multisegment électrique 600e dévoilé mardi lui ressemble drôlement.

Avec sa carrosserie orange foncé, ses phares tels des yeux à moitié fermés et ses diverses rayures comme au bas du pare-chocs avant et sur les roues, difficile de ne pas faire le lien.

Ce « grand » frère de la 500e est évidemment plus corpulent et il renferme un moteur de 115 kW (154 chevaux). Oubliez les accélérations foudroyantes : passer de 0 à 100 km/h prend neuf secondes. Comme véhicule électrique, on a déjà vu beaucoup plus rapide. Encore là, la comparaison avec Garfield tient la route.

Photo: Fiat

Alimenté par une batterie de 54 kWh, le 600e propose une autonomie de 400 km selon la norme WLTP que nos amis européens utilisent. Ladite batterie peut se recharger à 80% en moins de 30 minutes via une borne rapide à courant continu de 100 kW, selon Fiat. En se branchant à une borne à courant alternatif de 240 V, une pleine recharge nécessite moins de six heures.

En Italie, les commandes débutent mercredi avec un prix de base de 35 950 euros, soit l’équivalent de 51 750 $ canadiens. Une variante hybride rechargeable devrait suivre.

Photo: Fiat

Il n’est pas prévu que le Fiat 600e vienne au Canada. Chez nous, la marque abandonne son multisegment 500X à essence – au format similaire – pour 2024 et ramène la 500 en version 100% électrique. Est-ce une bonne décision? On en aura une meilleure idée au début de l’an prochain quand les premiers exemplaires arriveront sur notre marché.

