La Fiat 500 reviendra au Canada… sous forme électrique!

Abandonnée sur le marché nord-américain au terme de l’année-modèle 2019 en raison de ventes désastreuses, la petite Fiat 500 fera un retour sur notre continent au début de 2024. Non, ce n’est pas une blague! Le chef de la direction de Fiat, Olivier François, en a fait l’annonce à l’aube du Salon de l’auto de Los Angeles.

La différence cette fois, c’est qu’on aura droit à la variante 100% électrique, appelée 500e, et rien d’autre. Le dévoilement officiel du modèle nord-américain aura lieu lors de l’édition 2023 de ce même salon et on connaîtra les détails techniques à ce moment.

Pour l’instant, la compagnie nous présente trois créations uniques basées sur l’actuelle 500e vendue à l’étranger et qui cherchent à exposer le savoir-faire et la créativité des Italiens.

500 Armani

Photo: Fiat

L’un des plus grands noms de la haute couture a imaginé sa propre version de l’emblématique citadine. La Fiat 500 Armani arbore un effet deux tons grâce à un processus de gravure microscopique appliqué à certains panneaux de la carrosserie. La peinture employée est d’un gris-vert signé Armani et elle comprend une couche transparente qui s’active sous les rayons UV pour combattre les polluants atmosphériques et les bactéries.

Soulignons également le logo « GA » superbement intégré dans le design des roues et reproduit sur le toit en tissu, de même que la fenestration ambrée. À l’intérieur, les sièges sont garnis de cuir naturel Poltrona Frau de couleur gris-beige et une élégante boiserie orne la planche de bord.

500 Kartell

Photo: Fiat

Kartell, le spécialiste de l’ameublement et des accessoires dont les produits sont devenus des classiques du design, présente une 500e digne des films Avatar. Il y a d’abord ce bleu Kartell utilisé à profusion sur la voiture, puis voyez l’enrobage unique de la calandre, des jantes et des coques de rétroviseurs. C’est fait en polycarbonate issu de projecteurs paraboliques recyclés, avec un motif inspiré des lampes Kabuki de Kartell.

Tout un contraste avec le décor intérieur gris pâle où, encore une fois, plusieurs surfaces sont en plastique recyclé ou en polyester recyclé. Ledit motif est repris sur la planche de bord et donne un aspect futuriste à la présentation.

B.500 MAI TROPPO

Photo: Fiat

Enfin, venant du bijoutier Bvlgari, le concept B.500 “MAI TROPPO” est décrit comme un joyau sur roues. Son nom signifie d’ailleurs « jamais trop ». La peinture safran de la carrosserie, qui incorpore de la poudre dorée provenant de résidus de la fabrication de bijoux, évoque les couchers de soleil de Rome, tandis que les jantes en étoile incrustées de diamants imitent le symbole de Bvlgari.

Pour ce qui est de l’habitacle, les motifs colorés des sièges et de la planche de bord évoquent les anciennes écharpes en soie de Bvlgari. Au centre du volant, trois pierres semi-précieuses sont placées dans le logo de la 500. Ne manquez pas de consulter la galerie au haut de la page pour voir plus d’images de ces trois voitures exclusives.