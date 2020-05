Devrais-je acheter une Fiat 500 cabriolet d’occasion?

Je regarde pour acheter une Fiat 500 cabriolet entre 2013 et 2015. Je prévois l’utiliser seulement de la fin du printemps jusqu’au début de l’automne. Qu’en dites-vous?

Bonjour Nathalie,

Avec le retour du printemps, on comprend votre désir de rouler les cheveux au vent. En plus d’avoir une bouille sympathique, la Fiat 500 cabriolet est agréable à conduire. Quant à son format sous-compact, il vous permet de vous faufiler où bon vous semble.

Bien que la plupart des Fiat 500 cabriolet soient affichés à moins de 8000 $ sur les sites de petites annonces et qu’elles soient abordables, il s’agit ni plus ni moins que d’un piège dans lequel il ne faut pas tomber.

Permettez-moi de vous mettre en garde. Depuis son retour en Amérique du Nord, la marque Fiat n’a connu que des ratés sur le plan de la fiabilité, entre autres. Autrement dit, si vous avez l’intention de collectionner les problèmes, c’est la voiture qu’il vous faut. Puisque l’été est relativement court au Québec, vous pourriez passer plus de temps au garage que sur la route!

Photo: Fiat

Avec un budget limité, j’aurais tendance à vous orienter vers la Toyota Solara. Il est certain qu’avec ce modèle, on commence à reculer dans le temps puisque les dernières ont été produites en 2008, mais au moins, vous pourriez profiter de la fiabilité de Toyota et des bienfaits du soleil en même temps. Il est d’ailleurs dommage que ce constructeur japonais ne commercialise plus de voitures décapotables en Amérique du Nord.

En étirant légèrement votre budget jusqu’à 12 000 $ environ, vous pourriez mettre la main sur une Mazda MX-5 de troisième génération. Reconnu pour sa fiabilité, ce petit roadster procure une tonne de plaisir à son conducteur. Cela dit, tout est une question de priorité. Nous ne vous conseillons pas de vous endetter outre mesure pour l’achat d’un cabriolet qui ne servirait que quelques mois par année.

Photo: Mazda

Comme dans le cas de n’importe quel véhicule acheté d’occasion, il est primordial de s’assurer de l’état, de l’entretien et de son historique. Dans le cas contraire, vous pourriez vous retrouver au volant d’une voiture qui tombe en ruine même s’il s’agit d’un modèle généralement fiable.

Finalement, si vous décidez tout de même de faire l'achat d'une Fiat 500 cabriolet, il serait sage de la stationner bien au chaud pour la période hivernale. En effet, elle n’est pas du tout adaptée à l’hiver québécois.

