Stellantis dévoile son plan pour une économie circulaire

Le constructeur Stellantis, accusé par plusieurs de ne pas en faire assez présentement pour verdir son catalogue de véhicule, compte lancer 75 modèles entièrement électriques à l’échelle mondiale d’ici 2030. Plus près de nous, en Ontario, une usine de batteries sera construite avec LG et les usines actuelles seront transformées pour soutenir cette production.

Cherchant à aller plus loin, Stellantis a dévoilé aujourd’hui un vaste plan pour une économie circulaire, créant une nouvelle entité au sein de la compagnie qui devrait générer des revenus de plus de 2 milliards d’euros (environ 2,7 milliards $) et l’aider à atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2038.

L’économie circulaire, c’est quoi? En gros, voyez ça comme le concept du zéro déchet appliqué aux entreprises. Un développement réellement durable.

Photo: Stellantis

Pour Stellantis, le plan passe par les quatre « R » : refabriquer, réparer, réutiliser et recycler. Ainsi, tous les véhicules incluant leurs matériaux et leurs composantes qui arrivent en fin de vie pourront être traités de l’une de ces quatre façons pour obtenir une nouvelle vie dans de futurs véhicules et produits – avec le même niveau de qualité, assure-t-on.

Un véhicule conceptuel appelé Citroën Oli a été élaboré pour en faire la démonstration. Celui-ci est fabriqué en employant diverses techniques de production durables, des pièces interchangeables et des matériaux recyclés (le toit se compose d’une structure alvéolaire en carton « plus résistante que l’acier », apparemment). Une fois sa durée de vie utile atteinte, il pourra être démonté entièrement, puis refabriqué/réparé/recyclé pour un second usage.

Photo: Stellantis

Le plan d’économie circulaire de Stellantis nécessitera l’expansion de ses propres opérations mais aussi, inévitablement, de ses liens avec différents partenaires et fournisseurs. Il y aura d’abord un complexe dédié pour le marché européen à Mirafiori, en Italie, puis le modèle sera transposé par la suite ailleurs dans le monde.

Des « boucles locales » seront mises sur pied pour accélérer le travail et les livraisons à l’intérieur des pays. Enfin, des plateformes de commerce en ligne, comme B-Parts déjà en service, viendront appuyer et monétiser les efforts de Stellantis.

