Chrysler présente son habitacle du futur

L’an dernier au CES de Las Vegas, Chrysler nous avait présenté le concept de ce qui deviendra en 2025 son premier véhicule 100% électrique, le multisegment Airflow. Dans le cadre de l’édition 2023 de cette grande foire de la techno, la compagnie dévoile sa vision des habitacles du futur.

Le « Chrysler Synthesis » nous plonge encore plus loin dans l’avenir que le Airflow en question, dont le décor intérieur se rapprochait assez de celui d’un modèle de production. L’absence d’un volant et de pédales est trompeuse, car il vise plutôt une conduite autonome de niveau 3 (sur une échelle de 5).

Ce cockpit fusionne les plateformes technologiques STLA Smart Cockpit, STLA Brain et STLA AutoDrive de Stellantis, la première devant faire ses débuts en Amérique du Nord grâce à la marque Chrysler. Il incarne le thème de l’harmonie dans le mouvement et est conçu pour répondre aux besoins précis des occupants pour un maximum de confort et d’agrément lors des déplacements.

Photo: Stellantis

Plus concrètement, la planche de bord intègre une interface numérique qui s’étire sur 37,2 pouces derrière des panneaux de verre. Une séquence d’accueil se met en marche lorsque l’utilisateur s’approche du véhicule et que l’assistant virtuel le reconnaît par biométrie.

Ce dernier peut ensuite établir un itinéraire intelligent en fonction des routes, de la circulation, des stationnements et bien sûr des bornes de recharge. Des suggestions sont même faites à l’avance en se basant sur l’agenda de la journée.

Différents modes d’ambiance (Chill/Zen/Fun) contribuent à dynamiser l’expérience en cours de route lorsque le véhicule se trouve à l’arrêt ou en train de rouler de manière autonome. Que ce soit pour la méditation, des jeux ou encore s’improviser en DJ de musique, tout est possible. Le conducteur qui n’est pas occupé à conduire pourra s’adonner à d’autres tâches également, comme des réunions en vidéoconférence.

Photo: Stellantis

Puisque les systèmes sont doués d’intelligence artificielle, le véhicule et son assistant virtuel pourront apprendre les préférences des utilisateurs avec le temps et s’y adapter, en plus de se mettre à jour automatiquement.

Pour le reste, l’habitacle Chrysler Synthesis nous montre un environnement épuré et aéré. Des sièges enveloppants accueillent les occupants en mettant l’accent sur la détente. Naturellement, les matériaux écoresponsables et durables sont à l’honneur, comme le revêtement végan des sièges ou encore le plastique recyclé de la planche de bord. Aucun chrome n’est employé.

Tout ceci est bien beau, mais demeure lointain. Pour revenir au Airflow, il est probable que Chrysler nous en dise plus long sur son multisegment électrique au cours de 2023, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto!

En vidéo : Le Guide de l'auto présente le concept Chrysler Airflow