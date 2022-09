Chrysler 300C 2023 : un V8 de 6,4 litres pour sonner la retraite

Le Chrysler 300, ressuscitée en 2005 un demi-siècle après l’originale, est sur le point de nous quitter une fois de plus, mais pas avant d’offrir aux acheteurs le plus gros moteur que le constructeur a dans son catalogue : le V8 HEMI de 6,4 litres.

Un dévoilement tout spécial a été organisé mardi soir près de la statue « Spirit of Detroit » à la veille de la journée des médias du Salon international de l’auto de Detroit 2022.

La nouvelle version 300C créée pour 2023, qui sera limitée à 200 exemplaires au Canada (il aurait été plus logique d’en faire 300, non?), renferme donc 485 chevaux et 475 lb-pi de couple, de quoi atteindre 97 km/h (60 mi/h) en seulement 4,3 secondes et parcourir le quart de mille en 12,4 secondes.

Photo: Chrysler

Le fameux moteur de 392 pouces cubes est ici jumelé à une boîte automatique TorqueFlite à huit rapports qui permet des changements de vitesse en 160 millièmes de seconde. Pour refroidir ses ardeurs, les ingénieurs ont greffé à la Chrysler 300C 2023 des freins Brembo avec étriers à quatre pistons.

La voiture est de plus équipée d’un différentiel autobloquant avec un rapport de 3,09:1, d’une suspension à amortissement adaptatif et d’un système d’échappement actif dont les embouts sont noirs et le son, plus guttural.

Photo: Chrysler

En termes de design, Chrysler a apposé un nouvel emblème tricolore 300C sur la calandre et le couvercle du coffre, tandis que les roues de 20 pouces en aluminium forgé sont chaussées de pneus toute saison de performance. L’extérieur se distingue également par des garnitures chrome noir sur la calandre et le bouclier inférieur, en plus d’enjoliveurs de phares et de feux arrière noirs. Trois couleurs de carrosserie sont livrables, soit noir brillant, rouge velours et blanc éclatant.

L’habitacle n’a pas été négligé, bien entendu, puisqu’on y trouve des sièges avant en cuir Laguna noir ornés du nouveau logo en relief « 300C » et de coutures contrastantes argent (ils sont même chauffants et ventilés). Ces dernières embellissent aussi les portes et le tableau de bord, alors que les garnitures en fibre de carbone apportent des touches noir piano.

Photo: Chrysler

Enfin, mentionnons que l’équipement comprend une chaîne audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, le système d’infodivertissement Uconnect avec écran de 8,4 pouces ainsi que des caractéristiques de sécurité telles que l’assistance au freinage évoluée, l’alerte de franchissement involontaire de ligne Plus et l’alerte de collision Plus à pleine vitesse.

La Chrysler 300C 2023 pourra être commandée cet automne et ses prix seront annoncés en même temps. Rappelons que l'usine de Brampton, en Ontario, sera transformée à compter de 2024. Une fois que la chaîne de montage sera de nouveau opérationnelle, quelque part en 2025, ce sera pour fabriquer des véhicules bâtis sur l’une des nouvelles plateformes de Stellantis, incluant au moins un modèle électrique.

