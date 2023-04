Une remplaçante électrique à la Chrysler 300 se prépare

Stellantis, qui cessera dans les prochains mois la production des Chrysler 300, Dodge Challenger et Dodge Charger à son usine de Brampton, en Ontario, a promis d’y fabriquer à compter de 2025 des véhicules bâtis sur l’une de ses nouvelles plateformes, incluant au moins un modèle électrique. L’identité de celui-ci sera dévoilée cet été.

Ce dont on veut vous parler aujourd’hui, c’est une possible remplaçante électrique à la Chrysler 300.

La grosse berline américaine, qui tire sa révérence au terme de l’année-modèle 2023 après nous avoir laissé une nouvelle version 300C animée par le V8 HEMI de 6,4 litres et limitée à seulement 200 exemplaires au Canada, pourrait refaire surface en éliminant complètement le moteur à combustion.

Photo: Germain Goyer

Selon ce que rapporte Mopar Insiders, qui cite des sources anonymes, Stellantis a profité d’une récente conférence à Las Vegas pour présenter à ses concessionnaires trois nouveaux modèles, incluant une berline électrique de marque Chrysler. Celle-ci aurait une silhouette aux allures de coupé qui n’est pas sans rappeler le concept Dodge Charger Daytona SRT. Après tout, les Charger et 300 sortantes sont de proches parentes qui utilisent la même plateforme.

Aucune image n’a coulé sur le web, mais on se souvient que des esquisses présageant une berline Chrysler moderne avait été montrée lors d’une présentation spéciale de Stellantis axée sur les véhicules électriques en 2021. Malheureusement, pas de données techniques non plus.

Photo: Stellantis

Chose certaine, Chrysler a un grand besoin de renouveau. L’avenir de ses fourgonnettes Pacifica et Grand Caravan demeure flou pour l’instant. La première risque d’avoir une remplaçante zéro émission d’ici 2028, année où la marque compte n’offrir que des véhicules 100% électriques.

L’usine ontarienne de Windsor qui les assemble sera convertie cette année en vue de produire des véhicules basés sur la plateforme STLA Large. Il pourrait s’agir de la version de série du concept Charger Daytona SRT et du multisegment Chrysler Airflow, qui doivent arriver sur le marché vers la fin de 2024 en tant que modèles 2025.

Photo: Chrysler

Rappelons que Stellantis investira 3,6 milliards $ pour la transformation de ses usines en Ontario, la modernisation de son centre de recherche et de développement automobile ainsi que la création de deux « centres de compétence » dans la province, tous orientés vers les véhicules électriques et les batteries.

De plus, le constructeur s’est s’associé avec LG Energy Solution pour construire une usine de batteries à Windsor. Le projet est évalué à plus de 5 milliards $.

