Oubliez l’Airflow, la première Chrysler électrique sera très différente

Le concept Airflow de Chrysler, dévoilé au CES en janvier 2022 puis réapparu avec un design actualisé au Salon de l’auto de New York en avril de la même année, est mort dans l’œuf, pour ainsi dire. Celui qui devait éventuellement devenir le premier véhicule électrique de la marque ne fait pas l’affaire de la cheffe de la direction, Christine Feuell, entrée en poste en septembre 2021.

Dans une entrevue pour Motor Trend, le directeur du design chez Stellantis, Ralph Gilles, a expliqué que Feuell veut « passer un message » et avoir un véhicule qui « ne ressemble en rien à ce qu’on a vu jusqu’à maintenant », incluant le concept Airflow.

En fait, même le nom sera abandonné. Apparemment, il y a autant de gens qui le détestent que ceux qui l’aiment. Rappelons que la Chrysler Airflow originale était une voiture réputée pour son aérodynamisme dans le milieu des années 1930.

Bref, un nouveau concept prendra forme et on ne le verra que l’an prochain. La compagnie ne donne aucun indice sur le genre de véhicule auquel on peut s’attendre et en quoi il différera de l’Airflow, que vous retrouverez dans la galerie de photos au haut de la page.

Photo: Chrysler

Il semble que Fuell désire un produit qui frappe plus fort et qui incarne mieux la transformation radicale que s’apprête à subir Chrysler, engagée à devenir une marque 100% électrique d’ici 2028.

Tel que rapporté à la fin d’avril, Stellantis aurait aussi présenté en secret à ses concessionnaires une future berline électrique de marque Chrysler, visiblement comme remplaçante à la 300. Celle-ci aurait une silhouette aux allures de coupé qui n’est pas sans rappeler le concept Dodge Charger Daytona SRT.

L’usine de Brampton, en Ontario, qui assemble la 300 ainsi que les Dodge Challenger et Dodge Charger fabriquera à compter de 2025 des véhicules bâtis sur l’une des nouvelles plateformes de Stellantis, incluant au moins un modèle électrique. L’identité de celui-ci sera dévoilée cet été.

Du côté de Windsor, berceau des fourgonnettes Pacifica et Grand Caravan, l’usine sera convertie cette année en vue de produire des véhicules basés sur la plateforme STLA Large. Là encore, leur identité reste à préciser.

En vidéo : Le Guide de l'auto présente le concept Chrysler Airflow