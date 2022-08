En studio : quelles sont les alternatives à une Chrysler 300?

Karl, un lecteur du Guide de l’auto, aimerait se procurer une Chrysler 300 de l’année ou pratiquement neuve. En revanche, les concessionnaires n’en possèdent pas en réserve et les programmes de financement sont peu intéressants.

Quelle serait sa meilleure alternative? Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

« La Chrysler 300 est une voiture qui a perdu énormément de parts de marché », débute Antoine. C’est une voiture, qui à son lancement en 2005, a connu beaucoup de succès. Malheureusement, la voiture a reçu peu de modifications depuis.

Photo: Stellantis

« Ça fait exactement 12 ans que le modèle n’a pas changé. On l’a renouvelé en 2011 et depuis, [Chrysler] a effectué quelques retouches ici et là », poursuit le chroniqueur. De plus, la concurrence se fait rare dans le segment. La Nissan Maxima quitte le marché en 2023 et le temps est compté pour la Kia Stinger.

Pas de stocks

Les concessionnaires ne tiennent pas de stocks de la berline, puisque les ventes y sont pratiquement nulles. « Même dans le marché actuel, c’est une voiture qui déprécie par rapport à son prix de détail », explique Antoine.

Photo: Stellantis

En revanche, il serait intéressant d’opter pour un modèle d’occasion — 2020 ou 2021 — qui a déjà servi comme voiture de location ou de fonction. Antoine rappelle qu’il faut toutefois effectuer une inspection avant de faire l’achat du véhicule.

« Vous mettez la main sur cette voiture et vous allez probablement payer 20 000 $ de moins qu’une voiture neuve », conclut Antoine.

Visionnez la capsule En studio au haut de cet article pour connaitre tous les détails.