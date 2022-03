Stellantis annonce une usine de batteries de véhicules électriques en Ontario

Une première usine de batteries pour véhicules électriques va s’implanter au Canada.

Stellantis, qui regroupe notamment les marques Chrysler, Jeep, Dodge et Ram, s’associe avec LG Energy Solution pour construire cette installation à Windsor, en Ontario, à partir de cet été. Le projet est évalué à plus de 5 milliards $ et il s’agit du plus gros investissement privé dans l’histoire de la province, selon les élus locaux.

Les trois paliers de gouvernement ont annoncé l’octroi d’incitatifs totalisant des centaines de millions de dollars pour sa réalisation. Stellantis veillera à la construction, tandis que LG Energy Solution s’occupera des opérations.

L’usine devrait avoir une superficie de trois millions de pieds carrés et employer quelque 2 500 personnes. Prête à démarrer ses activités à l’hiver 2024, elle aura une capacité annuelle d’au moins 45 GWh, ce qui en fera l’une des plus importantes usines de batteries en Amérique du Nord.

Jeep lancera son premier VUS tout électrique en début d’année 2023 et veut offrir au moins une option « zéro émissions » dans chacun de ses créneaux d’ici 2025. Une camionnette Ram et une voiture sport Dodge entièrement électriques sont attendues sur le marché en 2024. Chrysler sortira quant à elle son multisegment électrique Airflow en 2025 et compte ne vendre que des véhicules à batterie d’ici 2028.

Photo: Jeep

Globalement, l’objectif est que 50% des ventes de Stellantis en Amérique du Nord soient des véhicules électriques d’ici 2030.

Plus tôt ce mois-ci, General Motors et POSCO Chemical ont annoncé la construction prochaine d’une usine de 500 millions $ à Bécancour qui fabriquera des matériaux actifs de cathode pour les batteries Ultium de GM. Cette technologie aboutira dans des véhicules comme le Chevrolet Silverado EV, le GMC Hummer EV et le Cadillac LYRIQ.

En novembre dernier, le maire de Markham, en Ontario, révélait sur Twitter que Tesla prévoit d’y ouvrir prochainement une usine qui produira de l’équipement de pointe servant ensuite à fabriquer des batteries dans les fameuses « Gigafactories » de Tesla à travers le monde. Aucune annonce officielle n’a encore été faite par le fabricant californien.

Bref, les choses bougent énormément dans le domaine des véhicules électriques et le Canada sera appelé à jouer un plus grand rôle dans les années à venir.

