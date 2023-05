BMW Série 5 et i5 2024 : nouvelle génération, double personnalité

BMW a dévoilé aujourd’hui la huitième génération de sa berline intermédiaire de Série 5, la première avec une variante entièrement électrique appelée i5.

La mise en marché des modèles est prévue cet automne et seulement deux – 530i xDrive (70 500 $) et i5 M60 xDrive (95 000 $) – seront disponibles au Canada au moment du lancement. L’an prochain, d’autres s’ajouteront à la gamme incluant une Série 5 hybride rechargeable.

Plus grande et plus moderne

Plus élégante que la Série 3 et plus sportive que la Série 7, la BMW Série 5 2024 incarne le nouveau design de la marque allemande. Elle est plus longue (+88 mm), plus large (+33 mm) et plus haute (+35 mm) que la précédente, avec un empattement (+20 mm) qui frôle maintenant les 3 mètres.

La calandre redessinée et plus prononcée domine la partie avant. Dans l’ensemble, les lignes sont plus acérées et les surfaces, plus modernes. Les jupes latérales noires apportent du contraste et notez le chiffre « 5 » étampé dans le contour des vitres arrière. Le derrière de la voiture a été revu également, surtout au niveau du pare-chocs et des feux à DEL, les seconds se divisant en bandes horizontales avec une garniture chromée au milieu.

Photo: BMW

Bien sûr, une panoplie de couleurs et d’options sont disponibles. L’ensemble M Sport de série comprend des roues de 19 pouces (des jantes de 20 et 21 pouces peuvent toutefois les remplacer) et un autre ensemble ajoute notamment la calandre illuminée. Un vaste toit panoramique fixe peut par ailleurs remplacer le toit ouvrant conventionnel.

Place au divertissement

L’habitacle de la BMW Série 5 2024 gagne en espace, en confort, en style, en commodités et en technologie, à commencer par l’interface incurvée combinant un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces. Le système d’infodivertissement iDrive 8.5 se caractérise par un menu d’accueil plus clair et un accès plus rapide aux diverses commandes.

Le contrôle peut aussi se faire par la voix ou la molette sur la console, tout près du nouveau sélecteur de vitesses, mais aussi par la reconnaissance gestuelle. Le système permet la diffusion de vidéos en continu et, pour la première fois, des options de jeux via l’application AirConsole (le téléphone des occupants avant devient une manette) – parfait pour tuer le temps pendant que la voiture se recharge à une borne rapide, par exemple.

Photo: BMW

L’éclairage ambiant comprend en option une barre interactive au niveau de la planche de bord et des portières, comme dans la Série 7. Quant aux sièges, ils ont été redessinés pour plus de soutien et de confort, surtout les baquets dits multicontours en option. BMW propose en outre un revêtement sans cuir animal appelé Veganza pour ses clients plus écolos. Les places arrière enveloppent davantage les passagers qu’auparavant et leurs dossiers 40/20/40 se rabattent pour augmenter le volume du coffre (490 ou 520 litres selon le modèle).

Essence ou électrique

Sous le capot de la BMW 530i xDrive 2024 se trouve un moteur turbocompressé à 4 cylindres de 2 litres qui développe maintenant 255 chevaux (+7) et un couple de 295 lb-pi (+38). L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 6,1 secondes.

De son côté, la i5 M60 xDrive devient le porte-étendard de la nouvelle Série 5, du moins avant le retour de la M5. La puissance de ses deux moteurs électriques atteint 590 chevaux pour un couple de 586 lb-pi (ou 605 lb-pi avec le mode M Sport Boost). Attendez-vous à des sprints de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

La batterie de 81,2 kWh, qui soit dit en passant est assez compacte pour ne pas réduire l’espace pour les passagers, peut se recharger de 10 à 80% en 30 minutes en allant extraire jusqu’à 205 kW d’une borne à courant continu. L’autonomie maximale qu’elle procure est estimée à 412 km selon les calculs de l’EPA aux États-Unis, donc sans doute la même chose au Canada. Bonne nouvelle pour nos hivers : une pompe à chaleur est incluse.

Photo: BMW

Que dire d’autre à propos de la BMW Série 5 2024? Eh bien, la suspension avant à double levier triangulaire et la suspension arrière à cinq bras ont bénéficié d’importantes améliorations, nous indique BMW. Celle de la i5 est adaptative avec des amortisseurs à commande électronique. En même temps, le châssis est plus solide et les ingénieurs ont réduit les bruits et les vibrations qui se transmettent dans l’habitacle.

Dernier truc : le nouvel assistant de conduite sur l’autoroute peut suggérer un changement de voie et le conducteur n’a qu’à regarder dans le rétroviseur du côté correspondant pour accepter la manœuvre, grâce à la caméra qui le surveille. Il s’agit d’une première mondiale.

La nouvelle BMW Série 5 livrera une chaude lutte à la Mercedes-Benz Classe E, qui elle aussi profite d’une refonte complète pour 2024.

