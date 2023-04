BMW i7 M70 xDrive 2024 : la BMW électrique la plus rapide à ce jour

Une nouvelle version de performance de la berline électrique BMW i7 voit le jour pour l’année-modèle 2024. Présentée au Salon de l’auto de Shanghai cette semaine, elle sera commercialisée à travers le monde dans la deuxième moitié de 2023.

La i7 M70 xDrive 2024 est non seulement la BMW électrique la plus puissante qui soit avec ses 650 chevaux, mais malgré son poids de 2 689 kg, elle s’avère aussi la plus rapide à l’accélération, passant de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Elle devance ainsi la berline compacte i4 M50 xDrive et le multisegment iX M60 xDrive.

Les ingénieurs se sont surtout attaqués au moteur arrière, dont le ratio puissance/poids a augmenté de 25,5% par rapport à la i7 xDrive60. À lui seul, il génère 483 chevaux. Quant au couple, il totalise 748 lb-pi en mode Sport et grimpe momentanément à 811 lb-pi quand la fonction départ-canon M ou bien le mode Boost M Sport est activé.

Photo: BMW

Le son qui accompagne les moteurs électriques, élaboré par le compositeur de renom Hans Zimmer, s’ajuste en conséquence.

BMW estime l’autonomie de la nouvelle i7 M70 xDrive à 474 km selon les normes de l’EPA aux États-Unis. À titre indicatif, celle de la i7 xDrive60 actuellement sur le marché varie de 476 à 512 km dépendamment de la taille des roues choisies, d’après Ressources naturelles Canada. Un nouveau mode appelé MAX RANGE restreint la puissance et la vitesse en plus sacrifier un peu de confort afin de ralentir la décharge de la batterie de 105,7 kWh (101,7 kWh utilisables).

Évidemment, BMW a aussi modifié le châssis de la voiture. Une suspension pneumatique adaptative M est incluse de série, tandis qu’un panneau additionnel entre le moteur avant et l’habitacle augmente la rigidité structurelle. Les roues M en alliage léger de 21 pouces ont un design aérodynamique et sont ralenties par des freins M Sport aux disques élargis. Pour la première fois sur la i7, des pneus haute performance sont disponibles en option, mais avec des roues de 20 pouces.

Photo: BMW

De leur côté, les designers ont illuminé le contour de la calandre, ajouté des jupes latérales M et noirci les boîtiers de rétroviseurs, sans parler des nombreux logos M tout autour de la voiture. Le diffuseur arrière adopte pour sa part un style unique.

En outre, des couleurs exclusives aux modèles M de BMW sont disponibles, incluant des combinaisons deux tons. L’exemplaire que vous voyez sur les images arbore du Cuivre liquide métallique dans la partie inférieure et du Noir Saphir métallique dans le haut. Gageons que le résultat final ne fera pas l'unanimité!

750e xDrive à motorisation hybride

Par ailleurs, la gamme de la BMW Série 7 se dote pour 2024 d’une version hybride rechargeable appelée 750e xDrive. La production de celle-ci s’amorcera en juillet.

Photo: BMW

Un moteur à six cylindres de 3 litres fait équipe avec un moteur électrique. Ensemble, ils produisent jusqu’à 483 chevaux et 516 lb-pi de couple, permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Une boîte automatique Steptronic à huit rapports gère le tout avec l’aide du rouage intégral xDrive.

BMW mentionne une batterie haute tension de 14,4 kWh et un chargeur de bord de 7,4 kW, mais ne donne pas de précisions sur les temps de recharge.

Ce qu’on peut vous dire de plus, toutefois, c’est le prix. Au Canada, la BMW 750e xDrive 2024 se vendra à partir de 142 500 $. Pour la i7 M70 xDrive tout électrique, il faudra débourser 185 000 $.

En vidéo : Le Guide de l'auto conduit la BMW i7 2023