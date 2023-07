BMW M3 CS 2024 : la meilleure à ce jour, mais...

Kelowna, Colombie-Britannique – Dans le merveilleux monde de la division sportive M de BMW, les occasions ne manquent pas pour concevoir des versions encore plus pointues que les « simples » voitures qui arborent la lettre M. Cette fois, c’est au tour de la BMW M3 d’améliorer son jeu pour une utilisation en circuit fermé… ou même dans la rue, parce que oui, cette super M3 arbore des plaques d’immatriculation!

La BMW M3 CS 2024 arrive ces jours-ci en sol canadien, mais ne retenez pas votre souffle avant d’en apercevoir une, car la firme bavaroise limite le nombre d’unités canadiennes à 72. Oui, vous avez bien lu, seulement soixante-douze copies de cette berline M3 remaniée pour les inconditionnels de pilotage franchiront la frontière.

BMW Canada avait invité le Guide de l’auto à venir essayer la nouvelle variante au superbe circuit Area27, à Oliver en Colombie-Britannique. Rappelons que c’est le pilote québécois Jacques Villeneuve qui a conçu ce tracé.

Voici le portrait d’une voiture allemande très spéciale.

CS pour Competition Sport

Cette dernière création s’inspire du coupé M4 CSL, quoique la présence du rouage intégral xDrive dans la M3 CS se veut un avantage pour les conducteurs moins expérimentés.

La M3 CS conserve sans surprise sa motorisation 6 cylindres en ligne de 3 litres, mais la puissance monte de 40 chevaux au passage, pour un total de 543, disponibles entre 6 250 et 7 200 tr/min. L’augmentation est possible grâce à l’augmentation de la pression des turbocompresseurs, de 24,7 à 30,5 psi et quelques modifications apportées à la gestion du moteur. Le couple, quant à lui, demeure à 479 lb-pi, mais il est accessible plus longtemps que dans la berline M3 Competition. En effet, ce dernier est livré entre 2 750 et 5 950 tr/min.

Les ingénieurs ont aussi intégré des supports à moteur spécifiques qui, aux dires de la marque, ajoutent une touche de rigidité à la structure de la berline. À ce sujet, nous pouvons confirmer cette affirmation, la M3 CS qui s’est montrée plus ferme que le coupé M4 Competition mis à notre disposition pour comparer. En réalité, les organisateurs avaient amené de belles pointures dans la ligne des puits : un coupé M2, un coupé M4 Competition, un coupé M8 Competition, l’utilitaire X5 M Competition, en plus de la vedette du jour habillée de ce vert Signal.

La boîte de vitesses automatique à huit rapports est toujours en place dans la CS. Elle a cependant reçu une meilleure alimentation en huile afin de résister à une conduite plus exigeante. Le rouage intégral xDrive M, quant à lui, priorise le train arrière, comme c’est très souvent le cas à bord des véhicules de la marque.

Heureusement, le traitement CS ne se limite pas à quelques ajustements sous le capot. Le système de contrôle de stabilité ainsi que le système M Dynamic Mode, le dispositif responsable de paramètres comme le contrôle de traction par exemple, sont uniques à la CS. Mais, ce qui contribue surtout à rendre cette berline plus agile en circuit fermé, ce sont les composants de la suspension adaptative (barres antiroulis, amortisseurs, carrossage des roues), et les jantes uniques d’un diamètre de 19 pouces à l’avant et 20 pouces derrière. Celles-ci peuvent être chaussés par des pneus haute performance ou, pour une adhérence accrue, des semelles Michelin Pilot Sport Cup 2, justement installées sur la voiture d’essai.

L’économie de poids fait en outre partie de l’équation, notamment par l’installation de certains composants en fibre de carbone (toit, capot, aileron avant, entrée d’air, coques de rétroviseurs extérieurs, diffuseur et aileron arrière). À titre indicatif, les sièges de la première rangée en fibre de carbone sont livrés d’office. La M3 maigrit au total de 34 kg sur la balance, un facteur non négligeable certes, mais qui n’efface pas le fait que la M3 « ordinaire » flirte avec les 1 800 kg.

En piste

Malheureusement, pour ce dévoilement canadien, la seule et unique M3 CS mise à la disposition des journalistes était confinée aux limites du circuit. Nous n’avons pas pu voir comment elle se comportait sur la route. Peu importe, avec les autres membres de la famille M dans la ligne des puits, l’exercice de comparaison pouvait enfin commencer. Et à ce chapitre, la nouvelle M3 CS n’a pas déçu.

Dès les premiers tours de roue, le gain en chevaux-vapeur se fait rapidement sentir derrière le volant. Le souffle des turbos permet à la voiture de sortir efficacement des virages en épingle ou même à haut régime alors qu’elle atteint sa puissance maximale. Au bout de la ligne droite, le tachymètre affiche une vitesse de 215 km/h, prouvant que le poids mentionné plus tôt n’est pas un obstacle pour rouler à une telle cadence.

Au bout de celle-ci, le virage vers la gauche oblige un freinage ferme et la présence des disques en carbone-céramique, une option de 10 900 $, se veut un gage d’assurance. Ceux-ci se sont très bien comportés tout au long de cet après-midi passé dans la vallée de l’Okanagan. En fait, contrairement à un bref épisode plus tard au volant du coupé M4 Competition où un affaiblissement des freins a presque causé une collision, le système en carbone-céramique n’a jamais montré de signe de fatigue.

Le plat de résistance va toutefois au tandem suspension/pneus. Les nombreux ajustements apportés aux éléments suspenseurs, ainsi que l’adhérence de ces pneus Michelin, ont tôt fait de rendre votre humble serviteur très heureux derrière le volant. Après six ou sept tours d’un circuit que je ne connaissais pas avant de m’y élancer à bord d’une super M3 (avec un prix de base de 148 000 $), j’ai finalement pu pousser un peu plus.

Et c’est à ce moment que la berline a pu être malmenée davantage. Et malgré les tentatives répétées pour déstabiliser le châssis, elle n’a jamais vraiment bronché, mettant en lumière toute l’ingénierie derrière cette version spéciale.

Le verdict

En créant cette édition soigneusement installée entre le coupé M4 CSL et les versions Competition du tandem M3/M4, BMW semble avoir accouché de la meilleure M3 spéciale à ce jour. Il y a toutefois un prix à toute cette exclusivité : 148 000 $. L’exemplaire mis à l’épreuve sur la piste d’Area27 se vend plutôt 162 900 $ avec les freins en carbone-céramique (10 900 $) et la couleur Vert signal (4 000 $). Bref, c’est presque le double exigé à l’achat d’une berline M3 Competition. En circuit, la M3 CS est supérieure à la M3 ordinaire, mais à un prix de base de 89 500 $ (avant les options), la voiture ordinaire ne doit absolument pas être ignorée. En fait, ce qu’il faut retenir de cet exercice de comparaison, c’est que la BMW M3 Competition est toute une machine pour près de 100 000 $ avec les taxes!

