Voici 10 sportives qui partagent leur moteur avec des voitures mondaines

Plaisir de conduire et consommation d’essence : 10 sportives frugales à la pompe

Les voitures sportives procurent un plaisir de conduire qui peut satisfaire de nombreux acheteurs. Mais les prix de l’essence et la consommation excessive de certains modèles peuventen stopper plus d’un. Heureusement, plusieurs véhicules marient aisément la puissance et la frugalité. Voyez dans cette capsule vidéo 10 voitures sportives écoénergétiques… à …