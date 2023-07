Dites au revoir au Nissan Qashqai

Vendu aux États-Unis sous le nom de Rogue Sport (parce que la prononciation du nom véritable y était, semble-t-il, trop complexe), le Qashqai tirera sa révérence vers la fin de l’année. En effet, bien que Nissan Canada ne confirme pas la nouvelle, il semble que 2023 soit la dernière année de commercialisation de ce modèle, renouvelé depuis déjà plus d’un an sur le marché européen et asiatique.

Alors que les concessionnaires nord-américains attendaient avec impatience ce modèle de nouvelle génération, les stratèges de la marque en ont décidé autrement. Cette décision s’explique par le fait que le Qashqai soit fabriqué en Angleterre et au Japon, faisant exploser les coûts de transport et complexifiant sa disponibilité. Le même sort avait d’ailleurs été réservé au Juke, disparu de notre marché en 2017, mais toujours offert sur différents marchés internationaux.

Les rumeurs veulent cependant qu’une nouvelle génération du Kicks voit le jour en cours d’année 2024, et que ce dernier gagne en volume afin de rejoindre un plus grand nombre d’acheteurs. Le Kicks 2025 pourrait aussi offrir l’option du rouage intégral, ce qui n’est actuellement pas le cas. Nissan éviterait ainsi de créer un vide au sein de sa gamme, dans un segment pourtant fort convoité, en couvrant à la fois le marché des acheteurs de VUS d’entrée de gamme et celui d’une clientèle un peu plus exigeante. Le Qashqai 2023 sera tout de même fabriqué jusqu’en fin d’année, ce qui signifie qu’il sera disponible chez les concessionnaires jusqu’au premier trimestre de 2024.

Par ailleurs, soulignons que si les ventes du constructeur battaient de l’aile en 2022, elles se portent drôlement mieux en 2023. Celles du Qashqai ont notamment bondi de 64,7% pour les six premiers mois de l’année par rapport à 2022, signe que la demande pour ce produit est toujours forte. Reste à voir comment Nissan jouera ses cartes au cours de la prochaine année, afin de continuer à attirer les acheteurs de véhicules d’entrée de gamme. Parce que l’on peut aussi se questionner sur l’avenir de la berline Versa qui, bien que pertinente, ne connaît que peu de succès au pays.

