Nissan Sentra 2024 : plus tendance, plus économique

La Nissan Sentra, l’une des voitures les plus abordables et économe en essence sur le marché canadien, reçoit une mise à jour esthétique et technique pour l’année-modèle 2024.

La berline compacte japonaise arbore un faciès redessiné comprenant de nouveaux phares avec des éléments de finition noirs, une calandre d’apparence plus large ainsi que le nouveau logo de Nissan. Des roues en alliage de 16 pouces au style actualisé sont disponibles sur la version SV de milieu de gamme.

Plus sportive, la Sentra SR (sur les images) reçoit de nouvelles garnitures en chrome foncé pour la calandre et une bande de couleur assortie à la carrosserie en dessous. Des écussons « SR » rouges sont également ajoutés aux deux extrémités.

Photo: Nissan

Sa partie arrière a été remaniée pour paraître plus basse et plus large. Précisons au passage qu’il est toujours possible de l’avoir avec un extérieur deux tons au toit noir. D’autre part, la couleur de ses coutures contrastantes à l'intérieur devient un rouge-orange qui se rapproche davantage des modèles Altima SR, Frontier PRO-X et PRO-4X.

Une transmission améliorée

La Nissan Sentra 2024 conserve son quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 149 chevaux et 146 lb-pi de couple. Toutefois, les ingénieurs ont retravaillé sa boîte Xtronic à variation continue afin d’adoucir son fonctionnement et de réduire la consommation de carburant. Également nouvelle, la fonction d'arrêt-démarrage automatique est désormais incluse de série.

Photo: Nissan

Les cotes de consommation officielles ne sont pas disponibles pour le moment, mais sachez que la Sentra sortante pouvait brûler aussi peu que 6 L/100 km sur l’autoroute et 8 L/100 km en ville. Il faut aussi mentionner que la boîte manuelle à six rapports, qui impose une pénalité de 0,8 L/100 km en moyenne, demeure offerte avec les versions S et SR.

Sur le plan de la sécurité, toutes les Sentra sont équipées d'un ensemble de six systèmes avancés d'aide à la conduite, comprenant le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, le système d'avertissement sur l'angle mort, l'alerte de circulation transversale arrière, l'avertissement de sortie de voie, l'assistance aux feux de route et le freinage arrière automatique.

La Nissan Sentra 2024 sera en vente à la fin de l'été. Ses prix seront annoncés peu de temps avant.

En studio : Quelle voiture à boite manuelle choisir pour le long terme?