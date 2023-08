Coupe Nissan Sentra : un record en vue et deux autres saisons annoncées

La Coupe Nissan Sentra bat son plein à l'heure actuelle avec déjà six courses d’effectuées et six autres en vue. Anciennement connue sous le nom de la Coupe Nissan Micra (2015 à 2020), l’épreuve continuera pour une dixième année.

Le patron de Nissan Canada, Steve Milette, a annoncé cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) que la coupe poursuit son aventure pour deux saisons supplémentaires. Actuellement à sa 9e saison, Nissan envisage d’obtenir le record d’engagement consécutif dans le sport automobile canadien pour dix ans, sans arrêt.

Photo: Dominic Boucher

« Je suis très heureux de confirmer notre implication pour les saisons 2024 et 2025 avec la Coupe Nissan Sentra. Outre l’intérêt des pilotes et des admirateurs de Nissan, ce qui est particulièrement exceptionnel, c’est que la Coupe Nissan Sentra continue d’intéresser de nouveaux passionnés et clients de notre marque », a mentionné le président.

Qu'est-ce que la Coupe Sentra?

Introduite en 2021, la Coupe Sentra est la seule série canadienne monomarque de voiture de tourisme qui permet de compétitionner à bord de Nissan Sentra. Elle regroupe plus de 30 pilotes et inclut également les Nissan Micra. Une partie de la philosophie derrière l’événement est de montrer une course qui est plus accessible au public et aux athlètes, mais aussi de prouver la durabilité et la robustesse des Sentra.

En effet, les berlines que vous voyez sur piste sont en réalité des Sentra d’entrée de gamme. Ainsi, elles possèdent les mêmes composants de base dont le moteur 4 cylindres 2 litres à 149 chevaux, la transmission manuelle et le châssis. Bien sûr, certaines modifications ont été apportées afin de les homologuer pour le sport automobile.

Photo: Dominic Boucher

L’intérieur est complètement dénudé de commodités (et de sièges), alors qu’une cage est installée à bord. Les freins avant proviennent de la Nissan Z. Parmi les autres changements dignes de mention, on peut citer le volant de course avec moyeu de dégagement rapide, une suspension de course avec ressorts hélicoïdaux ajustables, une barre stabilisatrice réglable à l’avant et des pneus plus adhérents.

Certes, plusieurs composants peuvent être paramétrées, mais tous les pilotes sont dotés du même véhicule. Cela permet de favoriser la précision, la stratégie, mais aussi la proximité entre les voitures.

ICAR

Cette année, Nissan a ajouté le circuit ICAR, à Mirabel, dans son calendrier pour une première fois et la réponse de la foule a été satisfaisante. Environ 1 500 propriétaires de Nissan ont pris part à l’événement.

Photo: Dominic Boucher

Même si vous ne détenez pas de Nissan, vous pouvez faire des essais routiers des modèles de production, visiter les paddocks, jouer sur un simulateur de course et participer à des concours. Ainsi, le public courait la chance de gagner des tours de pistes à bord de la Nissan Z ou de la Nissan LEAF NISMO RC, tous deux, avec un pilote.

La première possède un V6 3 litres biturbo de 400 chevaux et 350 lb-pi de couple. Il peut être jumelé à une transmission automatique à neuf rapports ou une boîte manuelle à six vitesses.

Photo: Dominic Boucher

La deuxième a été développée par la division de performance de Nissan. Elle comprend deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) qui produisent un total de 322 chevaux et 422 lb-pi de couple. Pesant seulement 1 244 kg, elle effectue le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Nous avons pu prendre place à bord du véhicule, et il s’agit d’une expérience unique. La tenue de route est exceptionnelle et la puissance demeure remarquable. Fait intéressant, un des boutons situés sur le volant permet de paramétrer la quantité d'énergie envoyée aux roues. Même au niveau 4 (le plus faible), les capacités dynamiques demeuraient élevées.

Photo: Dominic Boucher

En une journée, les gens peuvent observer la période d’essai, les qualifications et les deux courses. Simon Charbonneau les a remportés et a pris les commandes du championnat avec 195 points après quatre épreuves.

GP3R

Événement d’envergure pour la ville de Trois-Rivières, le GP3R est une course iconique au Québec. La Coupe Sentra regroupait 30 pilotes (incluant les Micra). Samedi, Alexandre Fortin est arrivé le premier, suivi de Simon Charbonneau et Valérie Limoges. Nous avons eu droit à une course avec des rebondissements inattendus dimanche.

Photo: Dominic Boucher

Si le début a été relativement sage, Valérie est passée à l’attaque pour tenter un dépassement et diriger le peloton. En revanche, la pilote s'est engagée dans une courbe trop large, permettant à Alexandre Fortin de la surclasser.

Photo: Dominic Boucher

Après un tour, Alexandre Fortin a pris les devants, puis Valérie a réalisé un dépassement pour revenir en seconde position. Nicolas Barrette, qui a débuté plus loin sur la grille, a effectué une remontée spectaculaire en grimpant sur la troisième marche du podium. Bien qu’il ne s’agisse que d’un simple résumé de la course, la Coupe Sentra est étonnamment agréable à voir et le public démontre un certain enthousiasme face à la série.

Au championnat des pilotes, Simon Charbonneau conserve sa première place. Alexandre Fortin est deuxième, devant Nicolas Barrette, Valérie Limoges et Simon Vincent.

La prochaine épreuve de la Coupe Nissan Sentra aura lieu au Complexe ICAR le 26 août prochain, puis au cours de la fin de semaine du 1er, 2 et 3 septembre au Canadian Tire Motorsport Park à Bowmanville en Ontario. La saison se terminera à Mont-Tremblant le 22, 23 et 24 septembre.

