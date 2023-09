La Coupe Nissan Sentra à la conquête de l’Amérique du Nord

La 9e saison de la Coupe Nissan Sentra vient de se terminer après une fin de semaine ensoleillée au Circuit Mont-Tremblant. C’était l’opportunité idéale pour annoncer des projets en lien avec la prochaine saison.

Plus tôt cet été, Nissan avait organisé le premier Grand Prix pour la Coupe Sentra que nous avions couvert. « Nissan a profité de l’occasion pour inviter ses clients pour essayer des nouveautés, des voitures […] Ç’a été une réussite incroyable parce que la réponse des gens était hors norme », a déclaré le promoteur Jacques Deshaies. Ainsi, plus de 1 500 personnes ont pu faire des essais routiers en marge de la course.

Photo: Dominic Boucher

Par conséquent, Nissan répètera l’expérience l’année prochaine au circuit ICAR à Mirabel la fin de semaine du 6 et 7 juillet 2024. Et pourquoi le faire sur cette piste? M. Deshaies explique qu’il s’agit d’une question de logistique, puisqu’il est plus facile d’organiser un événement en raison des installations.

Une nouvelle piste

La Coupe prendra de l’expansion en 2024 avec l’ajout d’une épreuve aux États-Unis, plus précisément au circuit de Lime Rock Park au Connecticut. « La Coupe Nissan Sentra, qui a commencé en Micra comme une série pratiquement québécoise, est devenue une série canadienne. [Maintenant], elle deviendra une série nord-américaine parce qu’on s’en va aux États-Unis », mentionne M. Deshaies.

Photo: Dominic Boucher

« On va commencer avec ça et l’on va voir ce que ça va donner. On est enthousiaste. [Nous serons] accueilli par le SVRA (Sportscar Vintage Racing Association) avec leurs prototypes et leurs voitures rétro ». Le tout aura lieu les 19 et 20 juillet 2024. De plus, les pilotes pourront se partager 30 000 $ de prix en argent (dont 10 000 $ au vainqueur) en plus des certificats de pièces (50 000 $) remis annuellement au travers d’un programme de chèques récompenses.

Les vainqueurs

Douze épreuves plus tard et le pilote Alexandre Fortin remporte le championnat de la Coupe Nissan Sentra avec un total de 497 points. La favorite Valérie Limoges est montée en deuxième position (454 points) après une saison chaotique et enfin, Nicolas Barrette complète la troisième marche du podium avec 443 points. Pour sa part, Nicolas Lévesque s’empare de la classe Micra.

Photo: Dominic Boucher

Initialement appelée la Coupe Micra, la Série s’est dotée de la berline compacte Sentra en 2021. Les pilotes conduisent des modèles de production qui ont reçu quelques modifications afin de les homologuer pour la piste. Ainsi, les athlètes concourent avec des véhicules qui sont essentiellement équivalents, ce qui permet de rendre la course plus intéressante pour les spectateurs.

