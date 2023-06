Le Guide de l’auto essaie la Nissan Z sur circuit

Nissan Z Performance 2023 : une icône relancée

Il y a plus d’un demi-siècle, le Japon lançait à son tour une bombe sur l’Amérique, sous les traits d’une voiture nommée 240Z. Conçu et fabriqué par Nissan, ce coupé sport étonnamment racé, fiable et abordable allait pratiquement rayer les sports cars britanniques de la carte à lui seul. Sans …