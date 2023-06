Nissan annonce la Z NISMO dans une vidéo qui décoiffe

Que manque-t-il à la nouvelle Nissan Z? Une version NISMO qui a encore plus de muscle et de mordant, bien sûr! Patience, ça s’en vient.

Le constructeur a publié aujourd’hui sur YouTube une courte vidéo de 44 secondes qui annonce la voiture et nous offre un aperçu de quel bois elle se chauffe sur un circuit, dans ce cas-ci entre les mains du triple champion de Formule Drift, Chris Forsberg.

Voyez ce que ça donne :

Côté design, la Nissan Z NISMO se démarquera avec un pare-chocs avant (intégrant une calandre plus large, plus basse et moins rectangulaire), des jupes latérales et un diffuseur arrière exclusifs, tous accentués de rouge à l’instar des boîtiers de rétroviseurs. On note aussi des roues (sans doute RAYS) à neuf rayons au fini noir lustré et des pneus de performance Dunlop SP Sport Maxx.

Les images semblent également montrer des différences au niveau des ailes et de l’aileron arrière. Naturellement, des écussons NISMO ornent la carrosserie et l’appellation est brodée sur les appuie-têtes intégrés des nouveaux sièges sport Recaro en noir et rouge. Soulignons par ailleurs l’animation NISMO sur le tableau de bord au démarrage et les cadrans propres à cette version de la Z.

Bien que la vidéo laisse brièvement entrevoir le V6 biturbo sous le capot, on ne sait pas à quel point la puissance de celui-ci augmentera. De 400 à 420 ou 430 peut-être? Plus encore? Cela reste à voir. Tout indique par ailleurs que la boîte automatique à neuf rapports sera disponible en plus de la manuelle à six rapports et qu’un différentiel à glissement limité est inclus.

Attendez-vous également à des améliorations à la suspension et aux freins.

Nissan promet de donner tous les détails plus tard au cours de l’été, alors c’est à suivre. La Z NISMO sera vraisemblablement commercialisée au Canada en tant que modèle 2024.

En vidéo : Essai complet de la Nissan Z 2023