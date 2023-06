Une Nissan 370Z 2020 à 45 000$ ou la nouvelle Z à 60 000$?

J’ai déjà possédé une Nissan 370Z Nismo 2010. J’aimerais ravoir une Z, mais j’hésite entre une 370Z 2020 à 45 000 $ et une Z neuve pour 60 000 $.

Quel serait votre choix?

Bonjour Maxime,

Comme vous le savez, la Nissan 370Z a été vendue de 2009 à 2020, sans changement majeur. En 2020, elle n’avait plus vraiment la cote et le prix avait considérablement augmenté, sans que de remarquables modifications lui aient été apportées. Aujourd’hui, parce que la nouvelle Z est chère et parce que les modèles 2018-2020 sont rares sur le marché d’occasion, leur valeur est restée élevée. Cela dit, je considère que la valeur n’y est absolument pas, une Z 2020 demeurant archaïque.

Cette voiture a bien l’avantage d’être fiable et solide, comme vous avez été à même de le constater avec votre déclinaison Nismo qui était radicale. Or, entre un modèle 2020 à 45 000 $ sans garantie et un neuf, je n’hésite pas une seconde. L’option d’une version 2023 me semble alléchante, ne serait-ce qu’en raison de sa mécanique plus performante, de son style plus moderne et du niveau d’équipement qui a sérieusement été mis à jour.

J’ajouterais aussi que la rareté des modèles 2023 fait en sorte que la Z ne subira pratiquement aucune dépréciation. Or, encore faut-il être en mesure de mettre la main sur une unité. Un exercice qui semble plutôt périlleux, puisque les concessionnaires Nissan cumulent les listes d’attente. Soyons clairs, l’engouement entourant la Z ne se compare pas avec celui de la Corvette, mais avec seulement quelques unités par concession annuellement, il est impossible de suffire à la demande.

Je vous souhaite donc de réussir à obtenir votre Z 2023, laquelle est pour moi drôlement plus convaincante qu’un modèle d’occasion vendu à fort prix et qui n’offre pas tous les avantages de la nouvelle version.

