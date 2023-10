Le Guide de l’auto découvre la Nissan Z NISMO 2024

De passage à Sonoma en Californie, notre journaliste Julien Amado teste la version NISMO de la sportive Nissan Z. Elle arbore quelques éléments stylistiques qui la distinguent par rapport au modèle normal. « La partie avant est légèrement revue esthétiquement [alors] que l’arrière intègre un aileron plus proéminent. La partie basse du pare-chocs est aussi différente », souligne Julien.

Les modifications les plus notables se trouvent au niveau du châssis, notamment par sa rigidité supérieure, sa suspension révisée, ses pneus plus adhérents ainsi que ses freins plus performants.

Photo: Nissan

Par ailleurs, cette Z demeure animée par un V6 biturbo de 3 litres, mais qui a été recalibré pour une performance accrue. « Les différences ne sont pas énormes. On parle de 420 chevaux et 384 lb-pi, alors qu’on avait 400 chevaux et 350 lb-pi dans la Z classique », précise-t-il.

Précise et conviviale

Par rapport à la Z normale, la NISMO se comporte adéquatement au quotidien, mais elle s’avère bien plus précise sur circuit. « On a moins de mouvement au niveau des amortisseurs. La voiture est [à la fois] plus vive et plus agréable à conduire ».

Photo: Nissan

Contrairement à la Z classique, la NISMO offre uniquement une transmission automatique. « Ce n’est pas une boîte de vitesse extrêmement rapide. C’est une automatique conventionnelle. [Malgré tout], la voiture se débrouille très bien sur la piste », mentionne le journaliste.

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.