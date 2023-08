Nissan Z NISMO 2024 : 420 chevaux mais une déception sous le capot

Nissan vise les plus fervents amateurs de performance avec la nouvelle version NISMO de sa Z réinventée, mais disons que celle-ci leur réserve un goût doux-amer.

Oh, le V6 biturbo de 3 litres gagne certes une vingtaine de chevaux pour un total de 420. Le couple bondit quant à lui de 34 lb-pi pour atteindre 384, bien que sur une plage de régime moins étendue (de 2 000 à 5 200 tr/min au lieu de 1 600 à 5 600 tr/min). Un refroidisseur d'huile plus efficace a aussi été ajouté pour accroître l’endurance de la mécanique sur les circuits.

Le problème, c’est que contrairement aux autres Z, la boîte manuelle à six rapports avec embrayage haute performance Exedy n’est pas offerte. Il faut donc se contenter de l’automatique à neuf rapports avec palettes au volant. Voilà qui est bien dommage, même si les ingénieurs disent l’avoir améliorée pour exécuter des passages plus rapides, notamment en activant le nouveau mode de conduite Sport+ de la NISMO. Nissan se ravisera-t-elle éventuellement comme l’a fait Toyota avec sa GR Supra 3.0? Espérons-le.

Photo: Nissan

Plus rigide et plus mordante

La Nissan Z NISMO 2024 bénéficie par ailleurs de renforts supplémentaires à l'avant, à l'arrière et sous le plancher, ce qui permet d'augmenter sa rigidité torsionnelle de 2,5% par rapport aux versions régulières. Des bagues de suspension avant et arrière plus rigides et une bague de montage plus rigide pour le support de direction augmentent encore plus la rigidité latérale.

Selon Nissan, chaque élément de la suspension a été révisé. On retrouve donc de nouvelles barres stabilisatrices, des ressorts plus rigides et des amortisseurs plus costauds. Au niveau des freins, les disques avant sont plus grands (15 pouces) et mordus par un composé de plaquettes davantage axé sur la performance, encore une fois pour accroître l’endurance de la voiture en piste.

Photo: Nissan

N'oublions pas les pneus Dunlop SP SPORT MAXX GT600, dérivés de la toute puissante GT-R et plus larges de 10 mm à l’arrière que ceux de la Z Performance. Ils enveloppent des jantes Rays en alliage léger de 19 pouces au fini noir lustré.

Un style légèrement plus affirmé

Sur le plan du design, la Z NISMO se concentre surtout sur des améliorations aérodynamiques. Par exemple, le becquet au bas du pare-chocs avant, appelé « G-Nose », s'étire un peu plus en s’inspirant de l’ancienne Nissan Fairlady 240ZG. L’ouverture de calandre repensée intègre pour sa part le grillage alvéolaire le plus mince de toute voiture de production de Nissan, tandis que les petits ailerons latéraux positionnés sur les côtés à l'avant accentuent l'appui au sol.

À l’arrière, l’aileron est plus haut et plus large (comparativement à la Z Performance) avec une conception en trois pièces qui s'étend sur les ailes arrière. Les coins du pare-chocs ont été remodelés en suivant le moule de la GT-R NISMO. En passant, cinq couleurs de carrosserie sont disponibles avec la Z NISMO (diamant noir perlé, argent brillant, rouge passion, blanc Everest perlé et gris furtif), toutes assorties d’un toit peint en noir.

Photo: Nissan

Quant à l’habitacle, les sièges Recaro revêtus d'une combinaison de cuir et d'Alcantara en noir et rouge volent la vedette, mais soulignons également le nouveau volant sport avec repère rouge à la position de midi. Il y a aussi le tableau de bord numérique qui ajoute un contour rouge autour du tachymètre, un logo NISMO et un « flash » rouge spécial pendant l'animation de démarrage.

La Nissan Z NISMO 2024 sera en vente cet automne à un prix qui reste encore à déterminer. Compte tenu que la version Performance automatique débute à un peu plus de 60 000 $, attendez-vous à ce qu’elle tourne autour de 70 000 $.

