J'aimerais savoir ce que signifie "pied de couple", un terme que vous mentionnez souvent

J’aimerais savoir ce que signifie l'expression « pied de couple ».

Je vous entends souvent mentionner ce terme mais je ne sais pas ce que ça veut dire.

--------------------------------------------------

Bonjour Raymonde,

Quand on parle des performances d'un moteur, les chevaux désignent la puissance, et les livres-pied, le couple. La façon la plus simple d’expliquer ces deux termes se fait pour moi via une analogie avec le corps humain. La puissance serait ainsi l’énergie du corps humain alors que le couple serait la force, ses muscles. Certains véhicules peuvent avoir beaucoup de muscles mais peu d’énergie, donc beaucoup de couple mais peu de puissance.

C’est notamment le cas d’une voiture à motorisation diesel comme la défunte Jetta TDI : elle était peu puissante, en revanche, elle offrait beaucoup de couple. On peut appliquer la même analogie à une auto électrique. Par exemple, à une Kia Soul EV, qui produit 201 chevaux, mais 291 lb-pi de couple.

À l’opposé, certaines voitures génèrent plus de puissance que de couple. Habituellement, ce sont des moteurs de petite cylindrée et sans turbocompression, avec lesquelles la puissance est conséquemment plus sollicitée.

Ce qui est important à retenir, c'est que le couple est plus important que la puissance. Il facilite le remorquage, le rendement sur l’autoroute, les montées en pente, bref, tout ce qui demande du muscle. Et généralement, si un moteur force moins (ou travaille moins fort) parce qu’il a du muscle, il est aussi porté à moins consommer.

