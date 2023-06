Pirelli nous a montré sa salle de montage au Grand Prix du Canada

Revenu en Formule 1 en 2011, Pirelli est le manufacturier unique des Grand Prix. Cela signifie que contrairement à la « guerre des pneus » qui a pu avoir lieu précédemment, toutes les équipes utilisent les mêmes pneus à chaque course.

Mais comment s’assurer que toutes les équipes reçoivent bien les mêmes pneus? Est-ce que le montage d’un pneu de F1 est vraiment différent de celui d’une voiture de route? Pirelli nous a ouvert ses portes au Grand Prix du Canada pour que l’on puisse voir tout cela de plus près.

La salle de montage de Pirelli se compose d’une grande tente blanche. À l’intérieur, deux lignes de montage parallèles sont installées pour monter et démonter les pneus pour les dix écuries inscrites en Formule 1. Au total, 9 employés s’activent pour que les équipes reçoivent leurs gommes à temps. Les pneus, arrivés à Montréal par bateau, sont stockés dans des containers. L’allocation fournie à chaque pilote prévoit 13 ensembles de pneus slicks, 4 à 5 jeux de gommes intermédiaires et 3 ensembles pour la forte pluie. Au total, on parle tout de même de 1 800 gommes pour une fin de semaine de course!

Photo: Pirelli

Les pneus slicks sont tellement tendres qu’il faut mettre des séparateurs pour éviter que la gomme de deux pneus se colle durant le transport. En effet, un contact prolongé entre deux pneus lisses pourrait occasionner l’arrachement d’un morceau de gomme. Cela voudrait dire qu’un pneu aurait un balourd et que l’autre manquerait de caoutchouc à un endroit. Les pneus intermédiaires et pour la pluie, dont la composition est différente, n’ont pas besoin d’autant de précautions pour leur acheminent.

Pas de favoritisme

Pour éviter tout soupçon de favoritisme à l’égard d’une équipe, Pirelli réalise un tirage au sort pour distribuer les gommes. Chaque pneu, qui possède un code unique, est assigné à un pilote. Et si jamais un des pneus tirés au sort a souffert durant le transport, ce qui arrive parfois, le manufacturier a évidemment prévu des pneus de rechange.

Lorsqu’elles se présentent à la tente Pirelli, les écuries apportent leurs jantes nues. Ce sont les mécaniciens qui s’occupent ensuite de monter les pneus. L’équilibrage se fait comme n’importe quelle voiture de route, avec des poids montés à l’intérieur de la jante. Ils sont juste plus fins que ceux que l’on retrouve habituellement dans un garage.

Pirelli gonfle les pneus avec de l’air, mais les équipes peuvent modifier la pression avec une certaine tolérance. Trois écuries (que Pirelli n’a pas nommées) dégonflent totalement les pneus et les regonflent à l’azote. Mais selon le manufacturier pneumatique, cela n’a pas une incidence notable sur la performance.

Photo: Pirelli

Les Formule 1 sont dotées de capteurs TMPS, qui surveillent la pression en permanence. Cela permet aux équipes d’obtenir des données, mais aussi à la FIA (Fédération internationale de l’automobile) de contrôler que toutes les écuries respectent la pression minimale et maximale préconisée par Pirelli.

Lors des essais libres, certaines équipes utilisent un capteur additionnel, qui ajoute un peu de poids dans la jante, mais permet de disposer de davantage d’informations, notamment l’évolution de la température des gommes sur la piste. Ces éléments additionnels n’étant pas autorisés pour les qualifications et la course, cela impose parfois de revoir l’équilibrage des pneus entre deux roulages.

Après chaque utilisation, les mécaniciens nettoient consciencieusement les jantes et retirent les poids d’équilibrage. Il est surtout important d’enlever la poussière des freins en carbone, qui est corrosive et difficile à retirer une fois sèche.

Une fois la course terminée, la salle de montage est démontée pour reprendre du service à la course suivante. Pendant une saison complète, les mécaniciens de Pirelli procèdent à environ 35 000 changements de pneus!

