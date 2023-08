Photo: Dominic Boucher

La 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui s’est déroulée les 4, 5 et 6 août derniers, a connu des courses avec de nombreux rebondissements et un public engagé.

Étalés sur trois jours, les visiteurs peuvent voir les essais libres et les qualifications qui ont principalement eu lieu le vendredi. Samedi et dimanche ont regroupé l’ensemble des épreuves, notamment la Formule 1600, les Légendes modifiées mais aussi la Coupe Nissan Sentra et le Nascar Pinty’s.

Plusieurs pilotes québécois étaient présents. Parmi une série d’athlètes de talent, citons Alexandre Tagliani et Alex Labbé en Nascar Pinty’s, Valérie Limoges et Nicolas Barrette en Coupe Sentra, et Jean-Christophe Trahan qui a été commentateur, pour la toute première fois de sa carrière, pour la Formule 1600.

Le GP3R se distingue par son accessibilité, où le public peut facilement visiter les différents paddocks. Cela permet d’observer la dynamique établie par chaque équipe, mais aussi de voir la mécanique de plus près.

Que vous ayez vu ou non le GP3R, Le Guide de l’auto vous propose une galerie qui regroupe l’ensemble des attractions et des courses qui ont eu lieu lors de cette belle fin de semaine ensoleillée.