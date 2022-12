En studio : quelle voiture à boite manuelle choisir pour le long terme?

Fred, un lecteur du Guide de l’auto, aimerait se procurer une berline compacte équipée d’une transmission manuelle et désire conserver son véhicule à long terme. Il privilégie les voitures coréennes et japonaises, mais exclut la Honda Civic et la Hyundai Elantra. Vers quel modèle peut-il se tourner?

Nos experts Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question. « Il y a quatre options qui peuvent être intéressantes, en ce qui me concerne, si l’on regarde le marché de la berline de base à boîte manuelle », mentionne Antoine.

Le chroniqueur propose d’abord la Volkswagen Jetta qui offre une conduite plaisante et une gamme variée. La Nissan Sentra figure également dans la liste grâce à sa très bonne valeur, même si son comportement routier n’est pas aussi enjoué face à d’autres concurrents. Les Kia Forte et Mazda3 sont d'autres options intéressantes.

Photo: Dominic Boucher

« Vous voulez la garder le plus longtemps possible? Il ne faut pas oublier que la fiabilité est un facteur déterminant ». Par conséquent, Antoine propose un cinquième choix…

