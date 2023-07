Cinq choses à savoir sur le nouveau système d’infodivertissement de Mini

La nouvelle génération de modèles Mini se dévoile tranquillement. La semaine dernière, on apprenait que la populaire marque d’origine britannique qui opère sous l’égide de BMW doterait sa Cooper d’un nouvel habitacle. Et même si celui-ci s’est inspiré de la Mini originale pour la disposition des divers éléments qui le composent, tout a été modernisé.

Aujourd’hui, Mini nous amène dans les coulisses technologiques de cet habitacle, plus précisément en ce qui concerne son écran d’affichage central qui fait dorénavant office de bloc d’instruments et de système d’infodivertissement tout-en-un.

Cet affichage interactif qui adopte la technologie OLED mesure 240mm (9,5 pouces) en diamètre, et est beaucoup plus mince que celui qu’il remplace. Il intègre une interface de 9e génération, qui, selon le constructeur, mise sur l’émotion dans ses interactions avec les occupants, avec des thématiques visuelles et sonores de pointe qui favorisent son caractère intuitif, tout en s’inspirant de l’historique de la marque.

Voici cinq choses à savoir sur ce nouveau système qui intègrera les nouveaux modèles de la famille Mini.

Photo: Mini

Neuf thématiques distinctes

Dans le but d’offrir aux occupants la possibilité de personnaliser l’expérience dans l’habitacle selon leurs préférences, Mini a doté son système d’un choix de neuf modes d’affichage distincts qui transforment non seulement la façon selon laquelle les informations sont disposées à l’écran, mais également l’ambiance générale dans l’habitacle grâce à un projecteur situé derrière l’écran qui peut habiller le tableau de bord de divers coloris selon le mode choisi.

Certains modes influencent également la dynamique de conduite et même la sonorité du véhicule. Le mode Go-Kart, par exemple, adopte une signature dynamique avec des cadrans aux teintes de rouge et de noir, idem pour le tableau de bord. Dans ce mode, la réponse à l’accélérateur est également plus aiguisée. Avec le mode Timeless, on fait un retour sur l’héritage Mini avec une signature visuelle classique qui se prête particulièrement bien à la conduite nocturne. Un mode personnalisé fait également partie de la liste. Il permet à l’utilisateur d’amalgamer ses propres paramètres, en plus d’avoir la possibilité de téléverser les images de son choix en arrière-plan.

Simuler la sonorité

L’électrification amène son lot de défis dans le monde automobile. L’un de ces défis concerne la sonorité, qui a perdu en caractère avec la disprition des moteurs thermiques. Et les ingénieurs se creusent sérieusement les méninges pour trouver des solutions qui charmeront les puristes. En fouillant dans son catalogue de véhicules présent et passé, la marque Mini a enregistré une variété de sonorités d’échappement pour intégrer des trames spécifiques dans les modèles équipés de motorisations entièrement électriques.

Photo: MINI

Par exemple, le mode Go-Kart vient avec une signature sonore dite sportive et dynamique. Avec le mode Timeless, on profite d’une symphonie composée à l’aide d’une variété de modèles Mini à essence, de la Mini classique à la Mini John Cooper Works, le tout dans le but de recréer la signature sonore d’une mécanique thermique bien calibrée.

Un assistant virtuel plutôt attachant

Et parce que c’est une tendance lourde dans l’industrie, la marque a également créé un nouvel assistant virtuel qui répond à la commande « Hey Mini ». Or, celui-ci peut prendre la forme d’un chien attachant qui, selon Mini, peut reconnaitre et distinguer les voix des divers occupants du véhicule. Le sympathique « pitou » virtuel, nommé Spike, s’exécutera pour servir son maître sur commande pour des besoins reliés à la téléphonie, la navigation, et le système multimédia, le tout agrémenté d’une coquette animation dans le tableau de bord. Comme c’est le cas pour d’autres assistants virtuels, Spike peut pousser l’interaction avec les occupants avec des blagues et autres interventions aléatoires.

Photo: Mini

Une connectivité avancée

Qui dit infodivertissement dit connectivité. La 9e génération de l’interface Mini sera équipée de la connectivité 5G en option, en plus d’avoir la capacité de recevoir des mises à jour infonuagiques de type over-the-air. La Clé Numérique Mini liée au téléphone intelligent du conducteur lui permettra notamment de déverrouiller son véhicule et de le démarrer sans manette, sans même devoir sortir son téléphone intelligent et interagir avec l’appli. Cette clé pourra également être transférée à quelqu’un d’autre virtuellement, une fonction pratique pour ceux qui affichent leur véhicule sur les applications de location en ligne entre particuliers comme Turo.

Photo: MINI

Un petit côté ludique

En plus de donner accès aux habituelles applis de contenu en continu comme Spotify, les occupants pourront également profiter de l’application Air Console, elle qui vient avec une panoplie de jeux qui peuvent être joués par le conducteur seul une fois le véhicule immobilisé, ou encore par les occupants entre eux en utilisant leurs téléphones intelligents.

Restez à l'écoute sur les plateformes du Guide de l'auto pour toutes les nouveautés à venir chez Mini dans les prochains mois.