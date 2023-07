MINI abandonne discrètement la Countryman hybride rechargeable

Les consommateurs canadiens qui voulaient se tourner vers un petit multisegment économe d’essence et branché (littéralement) ont une option de moins avec l’abandon de la MINI Countryman SE ALL4 pour l’année 2024.

Ce modèle hybride rechargeable, qui était vendu pour juste un peu moins de 55 000 $ et pouvait recevoir 5 000 $ en subventions fédérale et provinciale, combinait un moteur turbocompressé à trois cylindres avec un moteur électrique de 70 kW. Sa puissance s’élevait à 221 chevaux assortie d’un couple de 284 lb-pi, le tout réparti aux quatre roues.

Toutefois, l’autonomie électrique n’était pas sa force. Avec sa batterie de 10 kWh pleinement rechargée, la Countryman SE ALL4 ne pouvait parcourir que 29 km selon la cote officielle de Ressources naturelles Canada.

Photo: Michel Deslauriers

Quant à la consommation d’essence moyenne en mode hybride, elle s’abaissait à 8 L/100 km, une réduction d’à peine plus de 1 L/100 km par rapport aux autres versions. Ça inclut la très performante Countryman John Cooper Works ALL4 de 301 chevaux, non seulement plus explosive (0-100 km/h en 5,1 secondes au lieu de 6,8) mais aussi plus abordable (PDSF de 52 690 $ pour 2024).

Une Countryman électrique qui se rapproche

MINI tournera la page plus tard en 2023 avec le dévoilement de la nouvelle génération de la Countryman, qui proposera à la fois des modèles à combustion et une variante 100% électrique. Bien qu’elle reste camouflée sur les images rendues publiques jusqu’à maintenant, on peut voir que sa silhouette ne change pas vraiment mais semble prendre du volume.

Photo: BMW

Sa commercialisation en Amérique du Nord devrait se faire à partir de l’an prochain, comme modèle 2025. MINI compte devenir une marque entièrement électrique d'ici la fin de la décennie, rappelons-le.

La millionième MINI dans le monde vendue à deux Canadiens

Parlant de MINI, le millionième exemplaire de la quatrième génération (2014-présent) a été vendu le 28 juin dernier à un couple canadien de l’Alberta, Steve et Kerry Lockhart. Il s’agissait d’une Cooper SE électrique, fabriquée dans l’usine anglaise d’Oxford qui fête son 110e anniversaire en 2023.

Photo: BMW

La voiture comporte une série de touches spéciales, dont des écussons, et s’accompagnait d’un message vidéo de Charlie Cooper, petit-fils de John Cooper.

En vidéo : Top 10 des voitures sportives qui consomment peu d'essence