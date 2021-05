La très exclusive MINI Countryman Boardwalk s’amène au Canada

Avis aux amateurs de la MINI Countryman : après les mises à jour effectuées pour 2021, une édition limitée Boardwalk s’ajoute à la gamme pour 2022.

Comme le souligne le directeur de MINI Canada, Mat Sayer, le design unique de la Countryman Boardwalk évoque les fameuses promenades en bois caractéristiques du paysage anglais. « Et avec sa superbe peinture Lagon foncé métallique, elle fera assurément tourner les têtes dans les rues, sur les routes de campagne et à la plage partout au Canada. »

Basée sur la version Cooper S ALL4, cette édition spéciale arbore aussi un fini noir contrastant sur le toit et les boîtiers de rétroviseurs, le premier portant une inscription « Boardwalk » sur les côtés arrière. À cela s’ajoutent des jantes de 18 pouces à motif « Pin Spoke », d’autres garnitures au fini noir lustré et des empiècements exclusifs sur les ailes avant.

À l’intérieur, la MINI Countryman Boardwalk opte pour un revêtement en cuir Noir carbone signé MINI Yours accompagné du même genre d’inscription « Boardwalk » sur la planche de bord. Les seuils de portières sont exclusifs à ce modèle et l’ensemble Navigation est inclus de série.

Pour ce qui est des commodités, on retrouve des phares à DEL (incluant les antibrouillards), un système d’accès sans clé, un toit panoramique, un coffre assisté et un affichage tête haute. Les mélomanes apprécieront la chaîne audio harman/kardon, tandis que les conducteurs qui veulent relaxer au volant profiteront de nombreuses aides électroniques dont un régulateur de vitesse adaptatif capable d’immobiliser complètement la voiture dans le trafic et de repartir ensuite.

Si la MINI Countryman Boardwalk 2022 vous intéresse, vous devrez faire vite, car seulement 64 exemplaires seront disponibles à la grandeur du pays. Il sera possible d’en faire la commande dans n’importe lequel des 31 concessionnaires MINI à compter de ce mois-ci. Le prix débute à 47 990 $, sans compter les frais de transport et de préparation.

