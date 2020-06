Bientôt une MINI plus grosse que la Countryman?

La marque MINI, célèbre pour ses petites voitures, a choqué un bon nombre d’amateurs en lançant la Countryman, sorte de VUS sous-compact au tempérament plus aventureux. L’objectif était clair : attirer plus de consommateurs dans des marchés comme les États-Unis et le Canada.

Eh bien, ce n’est pas fini. Des sources bien informées des plans de MINI ont confié au site britannique Autocar que deux nouveaux VUS seront lancés dans les prochaines années.

L’un d’eux est un modèle 100% électrique destiné en premier lieu à la Chine et qui serait de la taille du BMW X1 actuel. Sa plateforme sera développée conjointement avec le fabricant chinois Great Wall Motors et une rumeur veut que MINI ressuscite le nom Paceman. Éventuellement, ce véhicule sera exporté ailleurs dans le monde, dont vraisemblablement en Amérique du Nord.

Le second VUS, qui nous concerne davantage, est un modèle compact qui risque de voir le jour d’ici 2024, possiblement avec le nom Traveller (utilisé dans les années 1960 sur une version Morris de la familiale Austin Mini Countryman).

Photo: BMW Group

Dans ce cas-ci, on parle de dimensions qui se situeraient entre les BMW X1 et X3, avec une plateforme (CLAR) empruntée à ce dernier, comme l’a laissé entendre à quelques reprises le grand patron de MINI, Bernd Körber. Plus gros qu’une Countryman, ce nouveau VUS de MINI resterait quand même l’un des plus petits de sa catégorie, dit-on.

« Ça peut être difficile d’imaginer une MINI de la taille d’un BMW X3, mais il faut que la prochaine génération de modèles MINI reflète la croissance des VUS, a-t-il déclaré. La Countryman est un petit VUS. Aux États-Unis et en Chine, il y a certains besoins que nous visons à combler. Un tel véhicule aurait de nombreux avantages pour un usage urbain. Pour moi, c’est un bon mariage. »

Qu’en pensez-vous? Est-ce qu’un VUS compact de MINI vous intéresse?

En vidéo: On vous présente la MINI Cooper SE 2020 électrique