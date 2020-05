La MINI Countryman 2021 se modernise et en offre plus

La MINI Countryman, dont la génération actuelle date de 2017, profite de quelques retouches et améliorations pour l’année-modèle 2021. Rien de majeur, certes, mais les amateurs apprécieront.

Commençons par l’extérieur, où l’on observe une calandre redessinée, des phares et antibrouillards à DEL maintenant inclus de série, des feux arrière à DEL au motif du drapeau britannique, de nouvelles jantes en alliage léger et de nouvelles garnitures, comme celles au fini noir lustré en option. Des éléments accentués de jaune sur la version SE (hybride rechargeable) rappellent ceux de la nouvelle MINI Cooper électrique.

L’habitacle nous fait découvrir un nouvel écran central de 8,8 pouces avec onglets tactiles, le tout entouré de surfaces au fini noir lustré. La compagnie soutient que les diverses fonctions de l’interface sont désormais mieux intégrées. En outre, un écran couleur de cinq pouces est disponible derrière le volant sport.

Photo: BMW Group

Pour ceux qui veulent donner encore plus de cachet au décor, une nouvelle finition intérieure signée MINI Yours et une nouvelle sellerie de cuir brun malté s’ajoutent aux options. Le catalogue des accessoires MINI a également été bonifié.

Pour le reste, la gamme se compose toujours des versions de base, S, John Cooper Works et SE. Les trois premières varient de 134 à 301 chevaux et misent sur une boîte automatique à huit rapports, tandis que la plus écolo fournit 220 chevaux et 284 livres-pied de couple, mais doit bizarrement se contenter d’une boîte à six rapports. Toutes comprennent le rouage intégral ALL4 de série.

La nouvelle MINI Countryman 2021 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens cet été. Ses prix et ses chiffres de consommation seront annoncés peu de temps avant.

