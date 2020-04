MINI conserve la boîte manuelle pour plusieurs modèles 2021

Bonne nouvelle pour les conducteurs qui aiment encore jouer avec un levier de vitesses et une pédale d’embrayage. MINI Canada a confirmé hier que la production de ses MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet avec boîte manuelle a repris en mars après une interruption au cours de l’année-modèle 2020.

La compagnie avait cru bon de suspendre leur commercialisation le temps que ses ingénieurs procèdent à des tests et à des ajustements supplémentaires en lien avec les améliorations apportées au système d’alimentation en carburant.

Ainsi, pour 2021, tous les modèles énumérés ci-haut proposeront l’option de la boîte manuelle à six rapports, tant en version de base de 134 chevaux qu’en version Cooper S de 189 chevaux. C’est le cas également de la MINI John Cooper Works 3 portes de 228 chevaux.

« Une partie de notre clientèle préfère conduire avec une boîte manuelle, alors nous allons continuer de leur en offrir une tant et aussi longtemps que possible », avait déclaré un porte-parole de MINI plus tôt cette année.

Photo: MINI

L’alternative est une boîte à double embrayage comptant sept rapports. Les exceptions sont la MINI JCW Cabriolet et la MINI JCW GP 2021, qui misent uniquement sur une boîte automatique sport à huit rapports. La seconde représente le summum de la performance au sein de la gamme avec ses 301 chevaux et ses diverses améliorations aérodynamiques et techniques.

Quant aux MINI Clubman et MINI Countryman, équipées toutes les deux du rouage intégral ALL4 de MINI et offrant elles aussi une version de 301 chevaux, elles demeurent jumelées exclusivement à la boîte automatique.

La nouvelle MINI Cooper SE électrique n’est pas disponible avec la boîte manuelle non plus.

En vidéo : l'essai de la MINI Cooper SE électrique