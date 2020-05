Les descendants de John Cooper racontent leurs souvenirs

Alors que ce n’est pas demain la veille qu’auront lieu les rassemblements physiques, Mini a innové en créant des rendez-vous virtuels hebdomadaires pour informer et divertir les membres de sa communauté.

Animée par Charlie Cooper, petit-fils du célèbre John Cooper, cette nouvelle série est diffusée en direct à partir de YouTube. Pour la première, l’invité principal n’était nul autre que Mike Cooper, fils de John et père de Charlie. Alors que chacun est confiné chez soi en raison de la crise de la COVID-19, inutile de vous dire que les deux hommes étaient eux aussi dans le confort de leurs foyers respectifs.

Si l’on identifie la version à haute performance de la Mini actuelle par l’appellation « John Cooper Works », ce n’est pas un hasard. En effet, ce pilote qui a notamment couru en Formule 1 a participé au développement de celle qui est devenue… la Mini Cooper.

Souvenirs, souvenirs et souvenirs étaient au programme pour cette première émission.

Steve McQueen

Souvent galvaudé, le terme légende est pourtant on ne peut plus approprié lorsqu’il est question de Steve McQueen. Pilote et acteur, il a côtoyé la famille Cooper si bien que Mike se rappelle de l’avoir vu à quelques reprises autour de la table pour le déjeuner. Bon nombre de téléspectateurs de l’entrevue étaient sans doute particulièrement jaloux de cette scène.

N’avoir d’yeux que pour la Mini

Durant l'entrevue, c’est avec nostalgie que Mike Cooper se rappelait d’une soirée mondaine à laquelle il a participé il y plusieurs années. Dans le stationnement, Ferrari et Lamborghini étaient bien alignées. Quant à lui, il était arrivé au volant d’une Mini. C’est avec fierté qu’il a réalisé à sa sortie que les passants avaient les yeux rivés sur sa voiture plutôt que sur les exotiques italiennes.

Paddy Hopkirk

Au cours de la vidéo, un invité-surprise s’est joint au duo Cooper : Paddy Hopkirk. Aujourd’hui âgé de 87 ans, cet ancien pilote a notamment couru en rallye à bord de Mini dans les années 60. Malgré quelques ennuis sonores, il était plus qu’intéressant de l’entendre remémorer ses bons coups avec une Mini.

« British Racing Green »

Comme c’est généralement la tradition avec ce type de présentation, les membres du public étaient invités à poser en direct leurs questions lors de période prévue à cet effet à la toute fin. L’un d’eux a demandé à Charlie et à Mike quelle était leur couleur préférée pour une Mini. En chœur et sans hésitation, ils ont répondu « British Racing Green ». Charlie a spécifié que le toit et les bandes décoratives de couleur blanches étaient également indispensables.

Rendez-vous dimanche prochain, le 24 mai à 14 h – ou à 19 h si vous êtes en Grande-Bretagne ! -, alors que Charlie Cooper recevra Frank Stephenson, qui a notamment participé au design de la Mini moderne.

Aussi en vidéo: Sur la route avec la Mini Cooper SE électrique