Mini ne renouvellerait pas sa Cooper Cabriolet

Il semblerait que la Mini Cooper Cabriolet en serait sur ses derniers milles.

En effet, Automotive News nous apprend qu’elle vivrait actuellement sur du temps emprunté et que l’actuelle génération serait la dernière. Autrement dit, elle ne survivra pas au changement de génération et son assemblage devrait prendre fin en février 2024.

Si on met de l’avant cette stratégie consistant à retrancher ce modèle, la raison est fort simple. D’une part, on cherche à resserrer les cordons de la bourse et on sait que les coûts de production de cette version de la Mini sont élevés et, d’autre part, les adeptes de voitures décapotables sont moins nombreux qu’auparavant.

Rappelons que cette variante est débarquée chez nous dès le milieu des années 2000 et qu’elle poursuit son petit bonhomme de chemin depuis.

Soulignons que Mini Cabriolet est déclinée en trois versions : Cooper, Cooper S et John Cooper Works. Pour 2021, elle est offerte à partir de 35 526 $.

Au cours des dernières années, le marché des voitures décapotables a connu un recul important. Dans le créneau des voitures abordables, il ne restera que les Ford Mustang Mazda MX-5, Fiat 124 Spider et Chevrolet Camaro.

En vidéo: que se passe-t-il avec les voitures décapotables?