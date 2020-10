La Mini John Cooper Works GP est-elle une future voiture de collection?

Je suis à la recherche d’une voiture qui me servira de jouet l’été exclusivement et je désire la conserver longtemps. J’ai un œil sur la Mini John Cooper Works 2020 dans sa version GP. Je me demande si elle sera une future voiture de collection. Qu’en dites-vous?

Bonjour Pierre,

Pouvant difficilement être plus radicale, la Mini John Cooper Works GP 2020 est une voiture sans compromis. La preuve? On a même retiré sa banquette arrière!

Avec les 301 chevaux et 331 livres-pied qu’elle développe, c'est la Mini à trois portes la plus puissante produite à ce jour. Pour ce qui est du plaisir à son volant, il ne fait aucun doute pour nous que vous allez en ressentir.

En revanche, pour ce qui est du volet « collection » de la voiture, il est difficile de se prononcer avec certitude. Ceci dit, certains indicateurs ne mentent pas. La Mini John Cooper Works GP 2020 n’est produite qu’à 3000 exemplaires. Voilà une diffusion bien plus limitée que la plupart des voitures qui nous entourent sur la route. Toutefois, il faut savoir que Mini a également produit une version GP de sa John Cooper Works en 2006 et 2013. Pour ces deux millésimes, seulement 2000 unités ont été respectivement assemblées. Ce faisant, l’année-modèle 2020 est moins rare.

À titre de référence, une Mini John Cooper Works GP 2006 s’est vendue 35 000 $ US (46 172 $ CAN) sur le site d'encan en ligne Bring a Trailer. Sur ce même site, le prix de vente des John Cooper Works GP 2013 oscille entre 15 000 et 32 500 $ US (19 788 et 42 874 $ CAN). Le kilométrage parcouru et l’état général de la voiture sont les principaux éléments qui influent sur la valeur.

