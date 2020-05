COVID-19 : MINI veut briser la solitude

Afin de promouvoir un sentiment de solidarité et de garder le contact durant cette période de crise que nous traversons, MINI vient de lancer une série d’activités et de rencontres virtuelles pour tous les amateurs de la marque au Canada et dans le monde.

Ces événements spéciaux commencent dès aujourd’hui avec un rallye photos version MINI et il y en aura plusieurs autres jusqu’au 31 mai.

« MINI est une marque très proche des gens et surtout de ses fans et de ses clients, explique Mat Sayer, directeur de MINI Canada. Les membres de la famille MINI aiment échanger et se retrouver ensemble, alors comme c’est impossible de le faire en ce moment, nos rassemblements virtuels nous permettent de réunir tout le monde et de leur offrir un moyen unique de se divertir. J’ai bien hâte de voir ce que la communauté va nous montrer. »

Photo: MINI

Cooper’s Corner sera l’occasion d’en apprendre plus sur les 60 ans d’histoire de MINI grâce à des personnalités marquantes qui seront en entrevue avec nul autre que Charlie Cooper, petit-fils de John Cooper. Par exemple, le 17 mai, Charlie discutera avec son père, Mike, du développement de la gamme John Cooper Works (JCW). Le 24 mai, vous pourrez le voir en compagnie de Frank Stephenson, un designer qui a participé à la renaissance de MINI en 2001.

La spécialiste du fitness Cassie Day fera bouger les amateurs lors d’une séance d’exercice en direct le 13 mai, tandis que la chef vedette Lynn Crawford, qui a possédé plusieurs MINI, vous montrera comment cuisiner l’une de ses fameuses recettes le 26 mai. Une soirée ciné-parc à la maison avec Netflix pour regarder un film classique (The Italian Job, peut-être?) est par ailleurs prévue le 22 mai.

Pour connaître tous les détails, vous inscrire et partager du contenu, rendez-vous sur le site de MINI. Vous êtes également invité à utiliser le mot-clic #ensembleMINI sur les réseaux sociaux.

