La Mini Cooper, un bon achat?

J’ai fait récemment un essai routier d’une Mini Cooper S 2016, et j’ai complètement adoré. Par contre, dû à la mauvaise réputation de fiabilité de ce modèle, je suis indécis entre un véhicule d'occasion récent ou une Mini neuve à l’achat ou à la location. Je ne fais pas beaucoup de kilométrage à l’année.

-------------------

Bonjour François,

En effet, la Mini 3 portes/5 portes est un véhicule très amusant à conduire! C'est vrai que la fiabilité n'est pas son point fort, même si on dénote tout de même une amélioration depuis quelques années. Il faut aussi souligner que les frais d'entretien d'un modèle comme celui-là sont plus élevés que ceux d'un véhicule plus commun comme une Honda Civic ou une Toyota Corolla.

Si vous comptez garder votre Mini seulement quelques années, nous vous conseillons fortement la location. Vous pourrez ainsi profiter du véhicule sans tracas et sans vous soucier de sa dépréciation. Si, par contre, vous êtes du genre à garder vos véhicules sur une longue période, le choix d'un modèle d'occasion de deux ou trois ans pourrait être une bonne idée. Vous mettriez ainsi la main sur un modèle encore couvert par la garantie sans avoir à payer le gros prix!

Finalement, on vous conseille aussi de faire l'essai de la Mazda3 Sport GT et de la Mercedes-Benz Classe A, deux autres véhicules très agréables à conduire qui pourraient vous intéresser.

En vidéo: on a conduit la Mini Cooper SE 100% électrique