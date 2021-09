MINI Cooper 2022 : embellie pour mieux plaire

La MINI, surtout en version de performance John Cooper Works, est une petite voiture électrisante au sens figuré. Depuis 2020, elle l’est aussi au sens propre avec l’arrivée de la Cooper SE totalement électrique.

C’est un important virage vers l’avenir pour une marque aussi ancrée dans la tradition, et ce n’est que le début. En 2025, la dernière MINI à essence seulement verra le jour, puis d’ici la prochaine décennie, toute la gamme sera entièrement à batterie.

Entre-temps, les consommateurs peuvent choisir parmi plusieurs motorisations selon l’usage qu’ils comptent faire de l’auto et leurs préférences de conduite. La MINI Cooper 2022 vous intéresse? Voici ce que vous devez savoir…

Photo: Guillaume Rivard

Look et intérieur rafraîchis pour 2022

La troisième génération de la MINI moderne reçoit une autre mise à jour après celle de 2019. Bon, ce n’est rien de majeur, mais la voiture gagne en maturité tout en faisant preuve d’encore plus d’originalité. On aime bien la partie avant remodelée avec cette grosse garniture noire qui vient englober la calandre et les prises d’air inférieures, de même que l’ajout d’un panneau de couleur assortie à la carrosserie (anciennement noir). Dans les coins, de minces ouvertures triangulaires à vocation aérodynamique remplacent les feux de position, alors que plus haut, des phares à DEL sont maintenant inclus de série.

On peut passer sous silence les écussons décoratifs redessinés sur les ailes, mais pas les nouveaux modèles de jantes disponibles. Notre modèle d’essai à 3 portes avait de jolies roues style « Tentacule », cependant notre coup de cœur est l’ensemble à motif « Pulse » deux tons. À l’arrière, le pare-chocs a été retouché pour un look plus épuré et les feux avec le motif du drapeau britannique sont de série.

Photo: Guillaume Rivard

À l’intérieur, on est ravi par le nouveau volant avec ses touches plus modernes et plus simples d’utilisation à la fois, ainsi que l’instrumentation numérique de cinq pouces qui est disponible derrière. Les quelques surfaces, commandes et bouches de ventilation actualisées sont certes bienvenues, tout comme les nouvelles options d’éclairage ambiant et d’affichage, mais pas autant que l’écran central de 8,8 pouces avec contour noir lustré qui se retrouve de série et dont le système multimédia a été légèrement revu. Les mordus de connectivité apprécieront par ailleurs l’application mobile MINI améliorée.

Ajoutons que les sièges « sport » compris dans plusieurs versions s’avèrent bien sculptés (pas trop étroits) et confortables. Un revêtement pâle combiné au toit panoramique optionnel est un excellent moyen de ne pas se sentir enfermé dans cette minuscule bagnole qu’est la MINI 3 portes. Par contre, l’absence de réglages électriques pour le conducteur même dans la Cooper SE électrique à plus de 40 000 $ est incompréhensible...

Photo: Guillaume Rivard

À essence ou électrique?

Sur la route, la MINI 2022 conserve essentiellement la formule que l’on connaissait déjà. Son comportement est sain, mais si jamais vous trouvez que le roulement devient dur, les défauts de la chaussée sont faciles à éviter avec une direction aussi précise et agréable.

Comme la prochaine génération n’arrivera pas avant le milieu de la décennie, on aurait aimé que MINI augmente un tant soit peu le rendement des moteurs pour 2022, particulièrement celui d’entrée de gamme qui se limite toujours à 134 chevaux (mais se reprend avec un couple de 162 livres-pied). Or, ce n’est pas le cas. La John Cooper Works de 228 ch (236 lb-pi) et la Cooper S de 189 ch (207 lb-pi) restent quand même des options grisantes, surtout avec le mode Sport qui fait une bonne différence.

Photo: Guillaume Rivard

Qu’en est-il de la MINI Cooper SE (181 ch, 199 lb-pi) comme celle que nous venons de tester? Elle aussi modernisée, elle demeure exclusivement disponible en format 3 portes, ce qui est dommage. On comprend la compagnie : cette voiture est conçue pour les célibataires et les couples qui habitent en ville et voyagent peu, d’où la présence d’une batterie de seulement 32,6 kWh dont l’autonomie officielle se chiffre à 183 kilomètres pour 2022, selon Ressources naturelles Canada. L’ordinateur affichait parfois 191 kilomètres après une recharge complète, mais pour en profiter, il faut rester en mode Green+ (drôlement moins amusant) et se priver de la climatisation.

Pour la clientèle visée ou les familles ayant besoin d’un deuxième véhicule, l’autonomie n’est pas un si gros problème. Brancher la voiture presque à chaque arrêt est tout de même fortement recommandé – et obligatoire en hiver.

Autre point que vous devez savoir : il est possible de conduire avec une seule pédale 90% du temps (une expérience bien différente d’une MINI à boîte manuelle!). Le freinage régénérateur peut être ajusté selon deux niveaux, le plus élevé étant souvent trop brusque à basse vitesse. Quant aux accélérations, elles sont très linéaires grâce au couple constant, mais pas aussi dynamiques que celles de la Cooper S et bien sûr moins palpitantes pour les oreilles.

Photo: Guillaume Rivard

Verdict

La MINI Cooper 2022 se modernise joliment, tandis que sa fiabilité continue de grimper. Elle reste un achat plus émotif que rationnel, notamment en format 3 portes avec ses lacunes d’espace et d’ergonomie persistantes, mais elle conserve une bonne valeur et vous aurez un peu plus de facilité à la revendre. Et si la version électrique vous intéresse, sachez qu’elle revient à 800 $ de moins que la Cooper S en appliquant les remises gouvernementales qui totalisent 13 000 $ au Québec.

En vidéo: notre essai de la Mini Copper SE électrique