La MINI Countryman électrique entrera en production cette année

Une nouvelle génération de la MINI Countryman se pointe à l’horizon et celle-ci proposera à la fois des modèles à combustion et une variante 100% électrique, qui entrera en production plus tard en 2023 à l'usine BMW de Leipzig.

Ce sera la première fois qu'un modèle MINI sera entièrement produit en Allemagne.

« Nous sommes ravis de pouvoir remettre la première MINI "Made in Germany" à nos clients de manière neutre en terme de CO2 grâce à l'approvisionnement en énergie durable de l'usine. De cette façon, la nouvelle MINI Countryman entièrement électrique démontre ce que la marque représente : des sensations de karting électrifié et une attention particulière à une empreinte environnementale minimale », a déclaré Stefanie Wurst, directrice de la marque MINI.

Photo: MINI

La Countryman redessinée et repensée n’a pas encore eu son dévoilement, rappelons-le, mais ça ne saurait tarder. Bien qu’elle reste camouflée sur les images rendues publiques aujourd’hui, on peut voir que sa silhouette ne change pas vraiment. Attendez-vous quand même à ce qu’elle prenne du volume.

L’évolution s’observera surtout dans les détails comme la calandre, les phares, le sculptage des pare-chocs, les roues et les feux arrière.

Photo: MINI

Peu de détails techniques ont été fournis jusqu’à maintenant. Le BMW X1 2023 lui partagera-t-il son moteur turbocompressé à quatre cylindres développant 241 chevaux? C'est possible. Le sort de la Countryman hybride rechargeable est toutefois très incertain avec l’ajout de l’option 100% électrique. Dans cette dernière, la batterie à haute tension (également produite à l'usine BMW de Leipzig) sera particulièrement plate afin d’offrir plus d’espace et de confort à l’intérieur de la voiture.

La commercialisation de la MINI Countryman de nouvelle génération en Amérique du Nord devrait se faire à partir de l’an prochain, sans doute comme modèle 2025. MINI compte devenir une marque entièrement électrique d'ici la fin de la décennie.

